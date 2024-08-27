Чем закончились судебные тяжбы арендаторов и владельцев «Сити Молла»?

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Согласно картотеке дел, в Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Южный полюс». В одном из дел ответчиком выступило АО «Элис Фэшн Рус». Истец потребовал взыскать 330 тысяч рублей. Но в удовлетворении иска суд отказал.
По второму делу ответчиком выступила компания «Мастерская комфорта». С неё фирма «Южный полюс» потребовала взыскать 230 тысяч рублей долга по оплате аренды и эксплуатационных расходов. В этот раз суд иск удовлетворил.
Решения могут быть обжалованы.
И по третьему делу ответчиком выступила организация «Бегемотик Белгород». На этот раз фирма Южный полюс» попросила взыскать 150 тысяч рублей. Но впоследствии от иска представители «Сити Молла» отказались. Поэтому производство по делу прекратили.
Напомним, ранее стало известно, что «Сити Молл» судится с «М.Видео». Истец хотел взыскать 3,6 млн рублей. По решению суда «М.Видео» должно заплатить неустойку в размере 53 тысяч рублей и долг в сумме 3,3 млн рублей. Решение может быть обжаловано.