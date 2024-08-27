Чем закончились судебные тяжбы арендаторов и владельцев «Сити Молла»?

Напомним, ранее стало известно, что «Сити Молл» судится с «М.Видео». Истец хотел взыскать 3,6 млн рублей. По решению суда «М.Видео» должно заплатить неустойку в размере 53 тысяч рублей и долг в сумме 3,3 млн рублей. Решение может быть обжаловано.