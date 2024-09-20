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Posted 20 сентября, 09:28

Published 20 сентября, 09:28

Modified 20 сентября, 09:28

Updated 20 сентября, 09:28

Вывеску «Европы» снимают с фасада «Сити Молла»

Теперь, похоже, всё: вывеска крупного гипермаркета пропала с фасада ТРЦ в Белгороде

20 сентября 2024, 09:28
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Вывеску «Европы» снимают с фасада «Сити Молла»

С белгородского «Сити Молла» сняли вывеску гипермаркета «Европа»

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Новости Белгорода
В Белгороде начали снимать вывеску гипермаркета «Европа» с фасада «Сити Молла». Демонтажные работы читатели Telegram-канала «Белгород № 1» заметили вечером 19 сентября.

Белгородцы заметили, что гипермаркет «Европа» в торговом центре «Сити Молл» точно закрылся. Сам вход в магазин ограничили какое-то время назад, а вывеску с фасада ТРЦ начали убирать ещё вчера вечером.

Изначально информация о закрытии гипермаркета в ТЦ появилась примерно три месяца назад. Тогда полки магазина были полупустые, из-за чего покупатели решили, что магазин распродаёт остатки и будет закрываться. Однако в администрации ТРЦ отметили, что договор аренды с гипермаркетом ещё продолжает действовать.

Закрытая «Европа»Закрытая «Европа»
Закрытая «Европа». Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?
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