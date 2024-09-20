Теперь, похоже, всё: вывеска крупного гипермаркета пропала с фасада ТРЦ в Белгороде

Posted 20 сентября, 09:28
Published 20 сентября, 09:28
Modified 20 сентября, 09:28
Updated 20 сентября, 09:28
Белгородцы заметили, что гипермаркет «Европа» в торговом центре «Сити Молл» точно закрылся. Сам вход в магазин ограничили какое-то время назад, а вывеску с фасада ТРЦ начали убирать ещё вчера вечером.
Изначально информация о закрытии гипермаркета в ТЦ появилась примерно три месяца назад. Тогда полки магазина были полупустые, из-за чего покупатели решили, что магазин распродаёт остатки и будет закрываться. Однако в администрации ТРЦ отметили, что договор аренды с гипермаркетом ещё продолжает действовать.
Спустя месяц, в июле, попасть в магазин было уже нельзя.