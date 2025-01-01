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Posted 1 января, 06:03

Published 1 января, 06:03

Modified 1 января, 06:06

Updated 1 января, 06:06

Белгородцы собрали подарки для бойцов СВО

Сладости и тёплая одежда: белгородцы собрали подарки для бойцов СВО

1 января 2025, 06:03
Фото: 1MI.

Белгородцы собрали подарки для бойцов СВО

Сюжет
Военные
Всего презенты получат порядка 3000 военных. Всё необходимое собрали жители Белгородской области.

Регион неоднократно помогает участникам СВО. К примеру, не так давно область обеспечила подразделения «Барс-Белгород» и СГУП «Орлан» парком из 12 грузовых автомобилей марки «Урал».

Кроме того, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в преддверии новогодних праздников жители области проявили солидарность и собрали более 3000 подарков для военнослужащих, которые с отвагой защищают мир и спокойствие региона. Гуманитарный груз весом более 10 тонн включает в себя кондитерские изделия, продовольственные товары, тёплые вещи, письма и посылки.

Часть помощи уже доставили к местам дислокации, остальное готовится к отправке в ближайшее время.

Инициаторы акции выражают надежду, что вложенная в подарки любовь и поддержка будут ощутимы для военнослужащих.

Напомним, в Белгородской области ведётся работа по созданию специального фонда для помощи детям, пострадавшим от действий ВСУ.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Подарки#Гуманитарная помощь#Новогодние праздники#Поддержка#Военные#Белгород#Вячеслав Гладков#Кондитерские изделия#СВО
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