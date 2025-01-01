Сладости и тёплая одежда: белгородцы собрали подарки для бойцов СВО

Кроме того, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в преддверии новогодних праздников жители области проявили солидарность и собрали более 3000 подарков для военнослужащих, которые с отвагой защищают мир и спокойствие региона. Гуманитарный груз весом более 10 тонн включает в себя кондитерские изделия, продовольственные товары, тёплые вещи, письма и посылки.