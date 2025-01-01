Сладости и тёплая одежда: белгородцы собрали подарки для бойцов СВО

Posted 1 января, 06:03
Published 1 января, 06:03
Modified 1 января, 06:06
Updated 1 января, 06:06
Регион неоднократно помогает участникам СВО. К примеру, не так давно область обеспечила подразделения «Барс-Белгород» и СГУП «Орлан» парком из 12 грузовых автомобилей марки «Урал».
Кроме того, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в преддверии новогодних праздников жители области проявили солидарность и собрали более 3000 подарков для военнослужащих, которые с отвагой защищают мир и спокойствие региона. Гуманитарный груз весом более 10 тонн включает в себя кондитерские изделия, продовольственные товары, тёплые вещи, письма и посылки.
Часть помощи уже доставили к местам дислокации, остальное готовится к отправке в ближайшее время.
Инициаторы акции выражают надежду, что вложенная в подарки любовь и поддержка будут ощутимы для военнослужащих.
Напомним, в Белгородской области ведётся работа по созданию специального фонда для помощи детям, пострадавшим от действий ВСУ.