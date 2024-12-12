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Posted 12 декабря, 06:36

Published 12 декабря, 06:36

Modified 12 декабря, 06:38

Updated 12 декабря, 06:38

В Белгородской области появится фонд помощи пострадавшим от атак ВСУ детям

Работать даже без ресурса: среди белгородцев ищут руководителя фонда помощи детям

12 декабря 2024, 06:36
Фото: 1MI. В Белгородской области появится фонд помощи пострадавшим от атак ВСУ детям

Белгородцы определят главу фонда помощи детям

Сюжет
Дети
Кандидатуры, включая собственную, можно предлагать до 20 декабря включительно. Всех предложенных жителей проверят, а затем среди них выберут подходящих. Глава региона Вячеслав Гладков ищет руководителя в фонд для помощи пострадавшим от ВСУ детям.

В Белгородской области планируют создать специальный фонд помощи детям, которые пострадали от атак ВСУ. По словам губернатора, таким ребятам необходима постоянная помощь, а не единоразовая, потому что со взрослением появляются новые проблемы.

Однако выбрать ответственного за этот фонд человека оказалось непросто, поэтому губернатор предложил жителям самим выбрать подходящую на роль руководителя кандидатуру — своих знакомых, чиновников региона или даже свою собственную.

«Человек должен обладать и профессиональными качествами, и уметь работать с финансами, и быть кристально честным, чтобы ни у одного человека не возникло даже намёка на то, что что-то может быть сделано не так, не по закону, нечестно в отношении детей. Этого не может быть по определению. И это, конечно же, безумная ответственность — каждую секунду, 24 часа в день постоянно быть на связи с теми, кому требуется твоя помощь, и её оказывать. Есть ресурсы, нет ресурсов — постоянно находиться в поиске и решать огромное количество проблем», — объяснил требования глава региона.

Предлагать кандидатуры Вячеслав Гладков предложил под его постами в Сети до полуночи 21 декабря. Все предложения будут фиксировать и проверять в правоохранительных органах. Руководителя выберут, советуясь с главными общественными организациями.

«Надеюсь, что уже к 25–27 декабря решение о том, кто возглавит будущий фонд, будет озвучено», — заключил Гладков.
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