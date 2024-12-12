Работать даже без ресурса: среди белгородцев ищут руководителя фонда помощи детям

Белгородцы определят главу фонда помощи детям

Сюжет Дети

Кандидатуры, включая собственную, можно предлагать до 20 декабря включительно. Всех предложенных жителей проверят, а затем среди них выберут подходящих. Глава региона Вячеслав Гладков ищет руководителя в фонд для помощи пострадавшим от ВСУ детям.

В Белгородской области планируют создать специальный фонд помощи детям, которые пострадали от атак ВСУ. По словам губернатора, таким ребятам необходима постоянная помощь, а не единоразовая, потому что со взрослением появляются новые проблемы. Однако выбрать ответственного за этот фонд человека оказалось непросто, поэтому губернатор предложил жителям самим выбрать подходящую на роль руководителя кандидатуру — своих знакомых, чиновников региона или даже свою собственную. «Человек должен обладать и профессиональными качествами, и уметь работать с финансами, и быть кристально честным, чтобы ни у одного человека не возникло даже намёка на то, что что-то может быть сделано не так, не по закону, нечестно в отношении детей. Этого не может быть по определению. И это, конечно же, безумная ответственность — каждую секунду, 24 часа в день постоянно быть на связи с теми, кому требуется твоя помощь, и её оказывать. Есть ресурсы, нет ресурсов — постоянно находиться в поиске и решать огромное количество проблем», — объяснил требования глава региона. Предлагать кандидатуры Вячеслав Гладков предложил под его постами в Сети до полуночи 21 декабря. Все предложения будут фиксировать и проверять в правоохранительных органах. Руководителя выберут, советуясь с главными общественными организациями. «Надеюсь, что уже к 25–27 декабря решение о том, кто возглавит будущий фонд, будет озвучено», — заключил Гладков. Владимир Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО Узнать подробнее Читайте также: Отравились едой? Новые подробности о происшествии в белгородском детсаду Прокуратура проверит, что случилось в белгородском детсаду Причин для жалоб нет? Что белгородские власти говорят о датчиках для детей-диабетиков