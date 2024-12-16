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Posted 16 декабря, 08:18

Published 16 декабря, 08:18

Modified 16 декабря, 08:20

Updated 16 декабря, 08:20

Чиновника заключили под стражу

Чиновника в Старом Осколе подозревают в краже более 1 млн рублей со счетов бойцов СВО

16 декабря 2024, 08:18
Фото: 1MI. Чиновника заключили под стражу

Уголовные дела возбудили против белгородского чиновника за кражу денег у бойцов

Сюжет
Уголовное дело
В полицию обратились родственники военных. Они сообщили, что с банковских счетов бойцов СВО пропали деньги. Сумма украденного превысила 1 млн рублей. К расследованию подключилась ФСБ и МВД.

Подозреваемым по делу проходит 36-летний специалист отдела организации деятельности Совета безопасности администрации Старооскольского городского округа. Он входил в состав рабочей группы по отбору кандидатов на военную службу и придумал схему, как получить доступ к их счетам.

Сотрудник шёл вместе с потерпевшими в банк и, если у них не было мобильных телефонов, предлагал привязать полученные банковские карты к своему номеру. Так злоумышленник смог вывести более 1 млн рублей.

Против него возбудили четыре уголовных дела за кражу с банковского счёта (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ). Сейчас мужчина заключён под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Оперативники в данный момент устанавливают, мог ли обвиняемый быть причастен к другим подобным эпизодам.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Бойцы#Банковский счёт#Белгород
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