Чиновника в Старом Осколе подозревают в краже более 1 млн рублей со счетов бойцов СВО

Posted 16 декабря, 08:18
Published 16 декабря, 08:18
Modified 16 декабря, 08:20
Updated 16 декабря, 08:20
Подозреваемым по делу проходит 36-летний специалист отдела организации деятельности Совета безопасности администрации Старооскольского городского округа. Он входил в состав рабочей группы по отбору кандидатов на военную службу и придумал схему, как получить доступ к их счетам.
Сотрудник шёл вместе с потерпевшими в банк и, если у них не было мобильных телефонов, предлагал привязать полученные банковские карты к своему номеру. Так злоумышленник смог вывести более 1 млн рублей.
Против него возбудили четыре уголовных дела за кражу с банковского счёта (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ). Сейчас мужчина заключён под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Оперативники в данный момент устанавливают, мог ли обвиняемый быть причастен к другим подобным эпизодам.