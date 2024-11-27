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Posted 27 ноября, 14:23

Published 27 ноября, 14:23

Modified 27 ноября, 14:25

Updated 27 ноября, 14:25

Гладков: бойцам «Барс-Белгород» и «Орлан» передадут 12 грузовых автомобилей «Урал»

Гладков: бойцам «Барс-Белгород» и «Орлан» передадут 12 грузовых автомобилей «Урал»

27 ноября 2024, 14:23
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В утреннем обращении к белгородцам губернатор рассказал, что власти приобрели для добровольческого отряда «Барс-Белгород» и СГУП «Орлан» 12 грузовых автомобилей «Урал». Скоро их передадут подразделениям.

Большая часть автомобилей отправится к «барсам» — восемь единиц, оставшиеся четыре — к «орланам». Передадут их бойцам уже на следующей неделе. Вячеслав Гладков выразил уверенность, что новый транспорт поможет им более качественно выполнять свои боевые задачи.

«Барс-Белгород» сформировали по поручению президента. Добровольцы приступили к службе с 1 октября 2024 года. Они обучаются боевой стрельбе, тактической подготовке, получают навыки медицинской помощи и противодействия БПЛА.

Государственное унитарное предприятие «Орлан» сотрудничает с Росгвардией и занимается обеспечением безопасности населения и значимых объектов. Участники уже приступили к выполнению своих обязанностей.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Транспорт#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#Барс-Белгород#Орлан#Автомобили Урал
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