Гладков: бойцам «Барс-Белгород» и «Орлан» передадут 12 грузовых автомобилей «Урал»

Большая часть автомобилей отправится к «барсам» — восемь единиц, оставшиеся четыре — к «орланам». Передадут их бойцам уже на следующей неделе. Вячеслав Гладков выразил уверенность, что новый транспорт поможет им более качественно выполнять свои боевые задачи.