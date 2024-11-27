Гладков: бойцам «Барс-Белгород» и «Орлан» передадут 12 грузовых автомобилей «Урал»

Posted 27 ноября, 14:23
Published 27 ноября, 14:23
Modified 27 ноября, 14:25
Updated 27 ноября, 14:25
Большая часть автомобилей отправится к «барсам» — восемь единиц, оставшиеся четыре — к «орланам». Передадут их бойцам уже на следующей неделе. Вячеслав Гладков выразил уверенность, что новый транспорт поможет им более качественно выполнять свои боевые задачи.
«Барс-Белгород» сформировали по поручению президента. Добровольцы приступили к службе с 1 октября 2024 года. Они обучаются боевой стрельбе, тактической подготовке, получают навыки медицинской помощи и противодействия БПЛА.
Государственное унитарное предприятие «Орлан» сотрудничает с Росгвардией и занимается обеспечением безопасности населения и значимых объектов. Участники уже приступили к выполнению своих обязанностей.