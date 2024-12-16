Белгородского чиновника, подозреваемого в хищении денег бойцов СВО, уволят

Он отбирал кандидатов на военную службу, поэтому решил придумать план, чтобы забирать их деньги себе. Для этого он шёл вместе с ними в банк и предлагал привязать полученные ими банковские карты к его номеру телефона. Всего злоумышленнику удалось похитить более 1 млн рублей.