Белгородского чиновника, подозреваемого в хищении денег бойцов СВО, уволят

Posted 16 декабря, 09:39
Published 16 декабря, 09:39
Modified 16 декабря, 09:39
Updated 16 декабря, 09:39
Сегодня, 16 декабря, стало известно, что одного из чиновников Старооскольского округа подозревают в краже более 1 млн рублей со счетов бойцов СВО. Фигурантом стал 36-летний специалист отдела организации деятельности Совета безопасности муниципалитета.
Он отбирал кандидатов на военную службу, поэтому решил придумать план, чтобы забирать их деньги себе. Для этого он шёл вместе с ними в банк и предлагал привязать полученные ими банковские карты к его номеру телефона. Всего злоумышленнику удалось похитить более 1 млн рублей.
Чуть позже эту информацию прокомментировали в администрации Старооскольского округа. В пресс-службе подтвердили, что ведущего специалиста отдела организации деятельности Совбеза задержали по делу о хищении денежных средств. Из-за этого была запущена процедура увольнения чиновника.