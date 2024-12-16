bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 09:39

Published 16 декабря, 09:39

Modified 16 декабря, 09:39

Updated 16 декабря, 09:39

В администрации Старого Оскола пообещали уволить подозреваемого чиновника

Белгородского чиновника, подозреваемого в хищении денег бойцов СВО, уволят

16 декабря 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney. В администрации Старого Оскола пообещали уволить подозреваемого чиновника
Сюжет
Новости Старого Оскола
Чиновник из Старооскольского округа обманным путём забрал более 1 млн рублей у бойцов СВО. В администрации муниципалитета сообщили, что запустят процесс увольнения в соответствии с действующим законодательством.

Сегодня, 16 декабря, стало известно, что одного из чиновников Старооскольского округа подозревают в краже более 1 млн рублей со счетов бойцов СВО. Фигурантом стал 36-летний специалист отдела организации деятельности Совета безопасности муниципалитета.

Он отбирал кандидатов на военную службу, поэтому решил придумать план, чтобы забирать их деньги себе. Для этого он шёл вместе с ними в банк и предлагал привязать полученные ими банковские карты к его номеру телефона. Всего злоумышленнику удалось похитить более 1 млн рублей.

Чуть позже эту информацию прокомментировали в администрации Старооскольского округа. В пресс-службе подтвердили, что ведущего специалиста отдела организации деятельности Совбеза задержали по делу о хищении денежных средств. Из-за этого была запущена процедура увольнения чиновника.

Чиновника в Старом Осколе подозревают в краже более 1 млн рублей со счетов бойцов СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава Староосколького округа Андрей Чесноков ушёл в отставкуСуд озвучил приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко после апелляцииПод Белгородом пять месяцев назад пропала 38-летняя женщина. Её до сих пор не нашли
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Увольнение#Новости Старого Оскола
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика