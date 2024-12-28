«Обиды на пустом месте»: Гладков поручил поговорить с семьями бойцов «Барса»

Глава региона отметил, что задача органов власти — обеспечить надлежащее исполнение гарантий, которые предоставляются бойцам. При этом информированность семей крайне недостаточная. Поэтому губернатор дал поручение своим подчинённым до 16 января провести кустовые встречи, на которые пригласят командира «Барса», куратора Минобороны, министра соцзащиты, глав муниципалитетов, бойцов и их семьи.