«Обиды на пустом месте»: Гладков поручил поговорить с семьями бойцов «Барса»

Posted 28 декабря, 07:00
Published 28 декабря, 07:00
Modified 28 декабря, 07:02
Updated 28 декабря, 07:02
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, от людей поступают вопросы, которые касаются службы в отряде «Барс-Белгород».
Для нас Белгородская область является инициатором создания самообороны в стране. С учётом ГУПа, «Орлана», «Барса», самообороны и по количеству, и по качеству мы единственный регион с такими объёмами и механизмами. С учётом боевого соприкосновения, с учётом угрозы для населения у нас другого выхода нет.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что задача органов власти — обеспечить надлежащее исполнение гарантий, которые предоставляются бойцам. При этом информированность семей крайне недостаточная. Поэтому губернатор дал поручение своим подчинённым до 16 января провести кустовые встречи, на которые пригласят командира «Барса», куратора Минобороны, министра соцзащиты, глав муниципалитетов, бойцов и их семьи.
Рассказать нужно о порядке вещевого довольства, питании, порядке увольнений и выходных, отпусков. Будет ухудшение обстановки, все будут находится на казарменном положении. Нужно об этом говорить. В противном случае возникают обиды на пустом месте.
Вячеслав Гладков
Также в ходе встреч семьям расскажут о порядке оплаты.
У нас сложный порядок системы оплаты труда. Есть выплата в 35 тысяч рублей со стороны Минобороны, выплата участникам КТО, выплата исходя из должности и выплата со стороны региона. Со стороны региона были невыплаты. Это мера соцподдержки. Она не выплачивается дифференцированно. Выплаты произведём, начиная с сентября. Проблема решена. 770 человек уже получили средства. Сегодня ещё около 200 получат доплату. Об этом нужно рассказать.
Вячеслав Гладков