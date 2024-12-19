«Везите на Курск»: бойцов СВО отказались лечить в медсанчасти Курчатова?

Posted 19 декабря, 12:19
Published 19 декабря, 12:19
Modified 19 декабря, 12:19
Updated 19 декабря, 12:19
Об инциденте стало известно после того, как корреспондент Владимир Косогов опубликовал в своём Telegram-канале видео, где рассказал, что они привезли в медсанчасть четырёх раненых бойцов из Льгова, но дежурный врач больницы отказалась их принимать.
«Говорит: „Везите на Курск, у нас нет машин, нет мест“. Но это же наши парни, они воюют за нашу Родину, а к ним такое отношение. Вчера тоже привезли раненых бойцов, и тоже нам сказали: „Некогда, везите на Курск“», — возмутился автор ролика и попросил президента и министерство здравоохранения повлиять на ситуацию.
Издание решило выслушать версию руководства медсанчасти. Там ответили, что медсанчасть специализируется на оказании высокотехнологичной помощи раненым, которые находятся именно в тяжёлом и критическом состоянии.
Здесь их стабилизируют, чтобы позже эвакуировать в другие больницы. Основной госпитальный коечный фонд находится именно в Курске. Ответственный персонал внимательно следит, чтобы раненых вовремя переводили и транспортировали, чтобы медсанчасть не перегружалась.
«Зачастую волонтёры, которые на своих автомобилях перевозят раненых бойцов, действуют по своим правилам маршрутизации и не обладают информацией о загруженности госпиталя, в который доставляют раненых. В ситуации, которая отражена в видеоролике, именно это и произошло. Волонтёры без согласования привезли легкораненых военнослужащих, что хорошо видно на кадрах ролика», — прокомментировали в учреждении.