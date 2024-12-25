Раньше туда не долетало: массированной атаке БПЛА подверглась Белгородская область

За сутки регион попал под массированную атаку беспилотников. Так, 10 БПЛА уничтожили над Алексеевским округом, один — над Прохоровским районом, два — над Чернянским районом. Ещё один атаковал Белгород. В этих населённых пунктах обошлось без последствий на земле.