Раньше туда не долетало: массированной атаке БПЛА подверглась Белгородская область

Posted 25 декабря, 09:32
Published 25 декабря, 09:32
Modified 25 декабря, 09:32
Updated 25 декабря, 09:32
При обстреле пострадал житель села Борки Валуйского округа: украинский FPV-дрон ударил по движущемся авто. Раненого доставили в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Всего по муниципалитету ударили 15 БПЛА.
За сутки регион попал под массированную атаку беспилотников. Так, 10 БПЛА уничтожили над Алексеевским округом, один — над Прохоровским районом, два — над Чернянским районом. Ещё один атаковал Белгород. В этих населённых пунктах обошлось без последствий на земле.
Над Красногвардейским районом уничтожили 10 дронов, из-за чего разрушения получил один частный дом. Над Волоконовским районом атаки трёх БПЛА привели к повреждениям соцобъекта и газопровода. Ещё три БПЛА атаковали гараж сельхозпредприятия в Борисовском районе.
Кроме этого, по Белгородскому району ударили 17 боеприпасами и двумя беспилотниками, по Грайворонскому округу — 20 боеприпасами и шестью БПЛА, по Шебекинскому округу — четырьмя артснарядами и одним дроном, по Краснояружскому району — тремя боеприпасами и одним БПЛА. Здесь обошлось без повреждений и пострадавших.