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Posted 25 декабря, 09:32

Published 25 декабря, 09:32

Modified 25 декабря, 09:32

Updated 25 декабря, 09:32

Белгородскую область атаковали снарядами и беспилотниками

Раньше туда не долетало: массированной атаке БПЛА подверглась Белгородская область

25 декабря 2024, 09:32
Фото: bel.ru. Белгородскую область атаковали снарядами и беспилотниками

Белгородскую область атаковали сразу 56 украинских дронов

Сюжет
Обстрел
За минувшие сутки ВСУ ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области. Есть разрушения и пострадавший. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При обстреле пострадал житель села Борки Валуйского округа: украинский FPV-дрон ударил по движущемся авто. Раненого доставили в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Всего по муниципалитету ударили 15 БПЛА.

За сутки регион попал под массированную атаку беспилотников. Так, 10 БПЛА уничтожили над Алексеевским округом, один — над Прохоровским районом, два — над Чернянским районом. Ещё один атаковал Белгород. В этих населённых пунктах обошлось без последствий на земле.

Над Красногвардейским районом уничтожили 10 дронов, из-за чего разрушения получил один частный дом. Над Волоконовским районом атаки трёх БПЛА привели к повреждениям соцобъекта и газопровода. Ещё три БПЛА атаковали гараж сельхозпредприятия в Борисовском районе.

Кроме этого, по Белгородскому району ударили 17 боеприпасами и двумя беспилотниками, по Грайворонскому округу — 20 боеприпасами и шестью БПЛА, по Шебекинскому округу — четырьмя артснарядами и одним дроном, по Краснояружскому району — тремя боеприпасами и одним БПЛА. Здесь обошлось без повреждений и пострадавших.

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