«Вот, что осталось от нашего дома»: что известно об ударе по курскому Льгову?

Дополнение: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела Льгова погибли три человека, ещё один скончался в больнице. Пострадали пять человек, один из них в тяжёлом состоянии. Разрушения есть в домах, салоне красоты, задело участок газопровода, повреждены машины.