«Вот, что осталось от нашего дома»: что известно об ударе по курскому Льгову?

Posted 25 декабря, 08:30
Published 25 декабря, 08:30
Modified 25 декабря, 11:00
Updated 25 декабря, 11:00
Сегодня, 25 декабря, ВСУ ударили по гражданским объектам и инфраструктуре в Льгове Курской области. Известно, что под ударом оказался жилой многоквартирный дом.
О других повреждённых при ударе объектах пока не сообщили.
Позже в Сети также опубликовали момент удара по Льгову. На кадрах видеозаписи видно, что возгорания случились сразу в нескольких местах. Женщина на видео сопроводила произошедшее фразой: «Вот, что осталось от нашего дома».
Дополнение: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела Льгова погибли три человека, ещё один скончался в больнице. Пострадали пять человек, один из них в тяжёлом состоянии. Разрушения есть в домах, салоне красоты, задело участок газопровода, повреждены машины.
Напомним, что 20 декабря ВСУ нанесли более 50 ударов по Рыльску в Курской области. Тогда погибли и пострадали люди, повреждены некоторые здания, включая колледж и школу.