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Posted 25 декабря, 08:30

Published 25 декабря, 08:30

Modified 25 декабря, 11:00

Updated 25 декабря, 11:00

Повреждения во Льгове из-за удара ВСУ

«Вот, что осталось от нашего дома»: что известно об ударе по курскому Льгову?

25 декабря 2024, 08:30
Фото: Telegram-канал «Жесть Курск». Повреждения во Льгове из-за удара ВСУ

ВСУ атаковали Льгов в Курской области

Сюжет
Черноземье
Значительные повреждения получили многоквартирный дом и другие объекты. Подробности сообщил врио губернатор Александр Хинштейн, а фотографии опубликовали в местных Telegram-каналах.

Сегодня, 25 декабря, ВСУ ударили по гражданским объектам и инфраструктуре в Льгове Курской области. Известно, что под ударом оказался жилой многоквартирный дом.

О других повреждённых при ударе объектах пока не сообщили.

Позже в Сети также опубликовали момент удара по Льгову. На кадрах видеозаписи видно, что возгорания случились сразу в нескольких местах. Женщина на видео сопроводила произошедшее фразой: «Вот, что осталось от нашего дома».

Дополнение: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела Льгова погибли три человека, ещё один скончался в больнице. Пострадали пять человек, один из них в тяжёлом состоянии. Разрушения есть в домах, салоне красоты, задело участок газопровода, повреждены машины.

Повреждения во Льгове из-за удара ВСУ
Повреждения во Льгове из-за удара ВСУ
Повреждения во Льгове из-за удара ВСУ
Повреждения во Льгове из-за удара ВСУ. Фото: Telegram-канал «Жесть Курск»

Напомним, что 20 декабря ВСУ нанесли более 50 ударов по Рыльску в Курской области. Тогда погибли и пострадали люди, повреждены некоторые здания, включая колледж и школу.

Более 50 ударов, есть жертвы: что известно об атаке ВСУ на Рыльск в Курской области?
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