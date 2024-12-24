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Posted 24 декабря, 08:43

Published 24 декабря, 08:43

Modified 24 декабря, 08:43

Updated 24 декабря, 08:43

Не везде восстановление домов проходит быстро

«Жданов меня обманул»: Гладков — о восстановлении зданий после атак ВСУ в Шебекино

24 декабря 2024, 08:43
Фото: bel.ru. Не везде восстановление домов проходит быстро

Белгородский губернатор ответил на жалобы по восстановительным работам

Сюжет
Приграничье
Самая обсуждаемая тема недели — ложь глав муниципалитетов об итогах восстановления жилых и нежилых зданий, повреждённых при обстрелах ВСУ. Одна из претензий к губернатору поступила на бывшего главу Шебекинского округа. Гладков подтвердил, что тот «его обманул», и пообещал проследить за ситуацией.

Одна из белгородок, у которой в результате украинских атак была повреждена хозпостройка на территории домовладения, пожаловалась, что экс-глава шебекинской администрации Владимир Жданов к ней «так и не приехал». А работы по ремонту кровли не провели.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что, нарушив обещание, Жданов фактически «обманул его». Это вынуждает его ужесточить контроль за главами, так как они не ценят оказанного доверия.

Гладков добавил, что хозпостройки — не первостепенная задача по восстановлению, приоритет всё-таки отдают жилым домам, но выразил надежду, что новый глава — Андрей Гриднев — решит ситуацию.

«Прошу прощения за то, что не доследил, не проконтролировал за бывшим главой работу по данному направлению. Сейчас Андрей Николаевич доложит по кровле. Если это техпомещение, то я уже всё сказал», — извинился Гладков.

Недавно в правительстве произошли кадровые перестановки. Владимир Жданов отправился на место бывшего главы Старооскольского округа Андрея Чеснокова. Его должность передали чиновнику из Нового Оскола — Андрею Гридневу.

Теперь официально: Владимир Жданов перешёл на работу в Старый Оскол, но кем?
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