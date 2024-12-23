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Posted 23 декабря, 06:30

Published 23 декабря, 06:30

Modified 23 декабря, 06:32

Updated 23 декабря, 06:32

Четыре района попали под удар ВСУ в воскресенье

Пострадала только крыша? Сводки атак на Белгородскую область вновь сократились

23 декабря 2024, 06:30
Фото: bel.ru. Четыре района попали под удар ВСУ в воскресенье

За сутки в Белгородской области зафиксировали только одно последствие атаки ВСУ

Сюжет
Приграничье
Весь воскресный день власти так и не сообщили ни об одном последствии на земле. Хотя потенциальных последствий могло быть куда больше. Что произошло, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

За прошедший день по территории региона выпустили 15 боеприпасов и три беспилотника. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Одна только кровля частного дома повреждена в результате атаки дрона на село Берёзовка Борисовского района.

Под огнём также оказались Белгородский район, Волоконовский район и Шебекинский муниципальный округ. Везде — без разрушеений и пострадавших, хотя основной удар пришёлся именно по сёлам Журавлёвка и Красный Хутор в Белгородском районе.

Небольшую сводку губернатор опубликовал и за субботний день и вечер.

Без последствий не обошлось: что известно об атаках БПЛА на Белгородскую область?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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