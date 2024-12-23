Пострадала только крыша? Сводки атак на Белгородскую область вновь сократились

За сутки в Белгородской области зафиксировали только одно последствие атаки ВСУ

Сюжет Приграничье

Весь воскресный день власти так и не сообщили ни об одном последствии на земле. Хотя потенциальных последствий могло быть куда больше. Что произошло, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.