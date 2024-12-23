Пострадала только крыша? Сводки атак на Белгородскую область вновь сократились

Posted 23 декабря, 06:30
Published 23 декабря, 06:30
Modified 23 декабря, 06:32
Updated 23 декабря, 06:32
За прошедший день по территории региона выпустили 15 боеприпасов и три беспилотника. Среди мирных жителей никто не пострадал.
Одна только кровля частного дома повреждена в результате атаки дрона на село Берёзовка Борисовского района.
Под огнём также оказались Белгородский район, Волоконовский район и Шебекинский муниципальный округ. Везде — без разрушеений и пострадавших, хотя основной удар пришёлся именно по сёлам Журавлёвка и Красный Хутор в Белгородском районе.
Небольшую сводку губернатор опубликовал и за субботний день и вечер.