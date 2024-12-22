Без последствий не обошлось: что известно об атаках БПЛА на Белгородскую область?

Вечером субботы, 21 декабря, один БПЛА сбросили два взрывных устройства на частный сектор в Грайворонском районе. По одному случаю в сёлах Рождественка и Мокрая Орловка. Повреждения есть на территории двух домовладений: пострадали два частных дома и надворные постройки.