Без последствий не обошлось: что известно об атаках БПЛА на Белгородскую область?

Posted 22 декабря, 09:11
Published 22 декабря, 09:11
Modified 22 декабря, 09:13
Updated 22 декабря, 09:13
В течение последних 24 часов украинская армия атаковала регмон при помощи 12 боеприпасов и 11 беспилотников, часть из которых была сбита.
Вечером субботы, 21 декабря, один БПЛА сбросили два взрывных устройства на частный сектор в Грайворонском районе. По одному случаю в сёлах Рождественка и Мокрая Орловка. Повреждения есть на территории двух домовладений: пострадали два частных дома и надворные постройки.
Под огонь также попали Белгородский район, Валуйский муниципальны округ и город Шебекино. Там обошлось без последствий.
За сутки на территории региона не было раненых среди мирных жителей.