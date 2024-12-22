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Posted 22 декабря, 09:11

Published 22 декабря, 09:11

Modified 22 декабря, 09:13

Updated 22 декабря, 09:13

Белгородская область подверглась атаке 12 боеприпасов и 11 БПЛА

Без последствий не обошлось: что известно об атаках БПЛА на Белгородскую область?

22 декабря 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородская область подверглась атаке 12 боеприпасов и 11 БПЛА

Сюжет
Обстрел
За прошедшие сутки ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Под ударом находились четыре муниципалитета, в одном есть последствия. Повреждения зафиксировали в частном секторе. Подробнее рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В течение последних 24 часов украинская армия атаковала регмон при помощи 12 боеприпасов и 11 беспилотников, часть из которых была сбита.

Вечером субботы, 21 декабря, один БПЛА сбросили два взрывных устройства на частный сектор в Грайворонском районе. По одному случаю в сёлах Рождественка и Мокрая Орловка. Повреждения есть на территории двух домовладений: пострадали два частных дома и надворные постройки.

Под огонь также попали Белгородский район, Валуйский муниципальны округ и город Шебекино. Там обошлось без последствий.

За сутки на территории региона не было раненых среди мирных жителей.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Грайворонский горокруг#Обстрел#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#Беспилотники
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