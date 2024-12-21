После массовой атаки беспилотников пострадали два белгородца

В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись трём обстрелам с применением семи боеприпасов и семи беспилотников. В селе Репяховка в результате атаки дрона два мужчины получили ранения, один из них был госпитализирован в областную клиническую больницу. Второй после медицинского вмешательства продолжает лечение в амбулаторных условиях. Ночью в селе Теребрено в результате сброса взрывных устройств с БПЛА повреждены пять частных домов, пять автомобилей и линия электропередачи.