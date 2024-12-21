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Posted 21 декабря, 07:21

Published 21 декабря, 07:21

Modified 21 декабря, 07:24

Updated 21 декабря, 07:24

После массовой атаки беспилотников пострадали два белгородца

После массовой атаки беспилотников пострадали два белгородца

21 декабря 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Автомобили
Информацию о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки озвучил губернатор Вячеслав Гладков. Есть пострадавшие и разрушения.

В небе над Белгородом перехватили и уничтожили беспилотник ВСУ. Инцидент не привёл к серьёзным последствиям.

В Белгородском районе посёлки Комсомольский, Октябрьский и Разумное, а также сёла Беловское, Вергилевка, Красное, Пушкарное, Репное, Стрелецкое, Черемошное и Щетиновка атаковали 11 беспилотников. Из них восемь сбили силы ПВО. В результате пострадали два частных дома, один автомобиль и линия электропередачи.

В Борисовском районе в хуторе Казачье-Рудченское с беспилотника сбросил два взрывных устройства. Последствий нет.

На территории Валуйского округа сёла Долгое, Логачевка, Новопетровка, Старая Симоновка, а также хутора Леоновка и Нижние Мельницы подверглись ударам шести беспилотников, из которых четыре сбили. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Волоконовском районе подвергся атаке БПЛА посёлок Малиново, в результате чего повреждён объект связи.

В Грайворонском округе сёла Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино стали мишенями для 25 боеприпасов в ходе шести обстрелов. Также населённые пункты атаковали четыре беспилотника. В селе Мокрая Орловка в результате удара дрона уничтожен частный дом.

В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись трём обстрелам с применением семи боеприпасов и семи беспилотников. В селе Репяховка в результате атаки дрона два мужчины получили ранения, один из них был госпитализирован в областную клиническую больницу. Второй после медицинского вмешательства продолжает лечение в амбулаторных условиях. Ночью в селе Теребрено в результате сброса взрывных устройств с БПЛА повреждены пять частных домов, пять автомобилей и линия электропередачи.

В Шебекинском округе Шебекино, посёлок Маслова Пристань, село Муром и хутор Панков оказались под ударами 14 беспилотников, из которых восемь удалось сбить. В результате повреждения получили три легковых и четыре грузовых автомобиля.

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