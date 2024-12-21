После массовой атаки беспилотников пострадали два белгородца

Posted 21 декабря, 07:21
Published 21 декабря, 07:21
Modified 21 декабря, 07:24
Updated 21 декабря, 07:24
В небе над Белгородом перехватили и уничтожили беспилотник ВСУ. Инцидент не привёл к серьёзным последствиям.
В Белгородском районе посёлки Комсомольский, Октябрьский и Разумное, а также сёла Беловское, Вергилевка, Красное, Пушкарное, Репное, Стрелецкое, Черемошное и Щетиновка атаковали 11 беспилотников. Из них восемь сбили силы ПВО. В результате пострадали два частных дома, один автомобиль и линия электропередачи.
В Борисовском районе в хуторе Казачье-Рудченское с беспилотника сбросил два взрывных устройства. Последствий нет.
На территории Валуйского округа сёла Долгое, Логачевка, Новопетровка, Старая Симоновка, а также хутора Леоновка и Нижние Мельницы подверглись ударам шести беспилотников, из которых четыре сбили. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
В Волоконовском районе подвергся атаке БПЛА посёлок Малиново, в результате чего повреждён объект связи.
В Грайворонском округе сёла Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино стали мишенями для 25 боеприпасов в ходе шести обстрелов. Также населённые пункты атаковали четыре беспилотника. В селе Мокрая Орловка в результате удара дрона уничтожен частный дом.
В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись трём обстрелам с применением семи боеприпасов и семи беспилотников. В селе Репяховка в результате атаки дрона два мужчины получили ранения, один из них был госпитализирован в областную клиническую больницу. Второй после медицинского вмешательства продолжает лечение в амбулаторных условиях. Ночью в селе Теребрено в результате сброса взрывных устройств с БПЛА повреждены пять частных домов, пять автомобилей и линия электропередачи.
В Шебекинском округе Шебекино, посёлок Маслова Пристань, село Муром и хутор Панков оказались под ударами 14 беспилотников, из которых восемь удалось сбить. В результате повреждения получили три легковых и четыре грузовых автомобиля.