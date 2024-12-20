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Posted 20 декабря, 14:02

Published 20 декабря, 14:02

Modified 20 декабря, 14:06

Updated 20 декабря, 14:06

Рыльск в Курской области подвергся атаке ВСУ

Более 50 ударов, есть жертвы: что известно об атаке ВСУ на Рыльск в Курской области?

20 декабря 2024, 14:02
Фото: Telegram-канал «Типичный Рыльск». Рыльск в Курской области подвергся атаке ВСУ

Город Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу ВСУ

Сюжет
Обстрел
Рыльск в Курской области попал под жёсткий обстрел со стороны Украины. Сообщают о более чем 50 ударах. Глава Рыльского района подтвердил, что есть жертвы. В городе есть серьёзные разрушения. Что известно на данный момент?

В результате атаки на Рыльск есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, сообщил глава района Андрей Белоусов. Власти не назвали точных цифр, некоторые СМИ сообщают, что пострадавших как минимум 15 человек, среди погибших может быть одна женщина.

В городе повреждены объекты социальной инфраструктуры, в частности педагогический колледж, Дом культуры, школа.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сейчас находится в Москве на заседании Госсовета. Он пообещал, что после встречи отправится в Рыльск.

Курские паблики сейчас публикуют фото- и видеоматериалы последствий. На них видно, что сильно повреждены дома и территории вблизи.

Последствия ударов по РыльскуПоследствия ударов по Рыльску
Последствия ударов по РыльскуПоследствия ударов по Рыльску
Последствия ударов по РыльскуПоследствия ударов по Рыльску
Последствия ударов по РыльскуПоследствия ударов по Рыльску
Последствия ударов по Рыльску. Фото: Telegram-канал «Типичный Рыльск»
Путин ответил на вопрос, когда ВСУ выбьют из Курской области
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