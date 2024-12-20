Более 50 ударов, есть жертвы: что известно об атаке ВСУ на Рыльск в Курской области?

Posted 20 декабря, 14:02
Published 20 декабря, 14:02
Modified 20 декабря, 14:06
Updated 20 декабря, 14:06
В результате атаки на Рыльск есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, сообщил глава района Андрей Белоусов. Власти не назвали точных цифр, некоторые СМИ сообщают, что пострадавших как минимум 15 человек, среди погибших может быть одна женщина.
В городе повреждены объекты социальной инфраструктуры, в частности педагогический колледж, Дом культуры, школа.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сейчас находится в Москве на заседании Госсовета. Он пообещал, что после встречи отправится в Рыльск.
Курские паблики сейчас публикуют фото- и видеоматериалы последствий. На них видно, что сильно повреждены дома и территории вблизи.