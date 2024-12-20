Более 50 ударов, есть жертвы: что известно об атаке ВСУ на Рыльск в Курской области?

Город Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу ВСУ

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Рыльск в Курской области попал под жёсткий обстрел со стороны Украины. Сообщают о более чем 50 ударах. Глава Рыльского района подтвердил, что есть жертвы. В городе есть серьёзные разрушения. Что известно на данный момент?