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Posted 20 декабря, 15:50

Published 20 декабря, 15:50

Modified 20 декабря, 17:14

Updated 20 декабря, 17:14

Разрушения

Шесть погибли, 10 ранены: при обстреле Рыльска погиб ребёнок и ещё один ранен

20 декабря 2024, 15:50
Фото: bel.ru. Разрушения

В Рыльске при атаке ВСУ погибли шесть курян и десять ранены включая детей

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Новости Белгорода
Губернатор Курской области сообщил о трагическом обстреле Рыльска ВСУ, в результате которого погибли шестеро мирных жителей, включая ребёнка. Пострадали десять мирных жителей, включая ребёнка 13 лет. Их состояние диагностируется как лёгкое. Есть разрушения.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что при повтороной атаке ВСУ на Рыльск, погибли шестеро мирных жителей. Среди них есть ребёнок.

Кроме того, в ЦРБ города поступили 10 пострадавших, среди которых также есть ребёнок — подросток 13-ти лет. Согласно заявлению медиков, у всех диагностированы лёгкие травмы.

Также есть разрушения. Пострадали местный ДК, начальная школа №1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпус авиационного колледжа, офис СДЭК и Ozon, ЗАГС. Повреждены окна в трёх МКД, несколько ИЖС и как минимум 15 авто.

Глава региона указал, что необходимые меры уже принимаются. Фиксируются разрушения, продолжают работу экстренные службы и оказывается помощь членам семей погибших и пострадавших курян.

«Произошедшее сегодня — это огромная трагедия для всех нас. <…> Уверен, что заказчики и исполнители этого кровавого преступления понесут заслуженное возмездие. Наша армия и силовые структуры сделают для этого всё необходимое», — пишет Хинштейн.

ВСУ обстреляли Рыльск несколько часов назад, нанеся более 50 ударов по городу, однако официальная информация о последствиях поступила позже.

Более 50 ударов, есть жертвы: что известно об атаке ВСУ на Рыльск в Курской области?
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