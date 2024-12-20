Шесть погибли, 10 ранены: при обстреле Рыльска погиб ребёнок и ещё один ранен

Posted 20 декабря, 15:50
Published 20 декабря, 15:50
Modified 20 декабря, 17:14
Updated 20 декабря, 17:14
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что при повтороной атаке ВСУ на Рыльск, погибли шестеро мирных жителей. Среди них есть ребёнок.
Кроме того, в ЦРБ города поступили 10 пострадавших, среди которых также есть ребёнок — подросток 13-ти лет. Согласно заявлению медиков, у всех диагностированы лёгкие травмы.
Также есть разрушения. Пострадали местный ДК, начальная школа №1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпус авиационного колледжа, офис СДЭК и Ozon, ЗАГС. Повреждены окна в трёх МКД, несколько ИЖС и как минимум 15 авто.
Глава региона указал, что необходимые меры уже принимаются. Фиксируются разрушения, продолжают работу экстренные службы и оказывается помощь членам семей погибших и пострадавших курян.
«Произошедшее сегодня — это огромная трагедия для всех нас. <…> Уверен, что заказчики и исполнители этого кровавого преступления понесут заслуженное возмездие. Наша армия и силовые структуры сделают для этого всё необходимое», — пишет Хинштейн.
ВСУ обстреляли Рыльск несколько часов назад, нанеся более 50 ударов по городу, однако официальная информация о последствиях поступила позже.