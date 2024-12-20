«У нас одна сложная ситуация»: Гладков прокомментировал «варварский» обстрел Рыльска

Погибли шесть мирных жителей, среди которых есть ребёнок, ещё 10 ранены. Среди них также есть ребёнок. Недавно Хинштейн опубликовал дополнительную информацию, в которой сообщил, что за медицинской помощью обратились девять человек. Пятерых направили в облбольницу в Курске. Дополнительно осматривает пациентов, заявил курский губернатор, его заместитель Андрей Белостоцкий, хирург.