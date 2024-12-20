«У нас одна сложная ситуация»: Гладков прокомментировал «варварский» обстрел Рыльска

Posted 20 декабря, 17:15
Published 20 декабря, 17:15
Modified 20 декабря, 19:08
Updated 20 декабря, 19:08
Вячеслав Гладков в своём Telegram — канале высказался о сегодняшней трагедии, произошедшей в Рыльске. ВСУ нанесли более 50 ударов по городу. Позднее глава Курской области Александр Хинштейн опубликовал официальную информацию о последствиях.
Погибли шесть мирных жителей, среди которых есть ребёнок, ещё 10 ранены. Среди них также есть ребёнок. Недавно Хинштейн опубликовал дополнительную информацию, в которой сообщил, что за медицинской помощью обратились девять человек. Пятерых направили в облбольницу в Курске. Дополнительно осматривает пациентов, заявил курский губернатор, его заместитель Андрей Белостоцкий, хирург.
«Сегодня в Курской области произошла трагедия — ВСУ нанесли варварский террористический удар по мирному Рыльску. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. <…> Мы как никто знаем, что такое, когда враг атакует жилые дома, больницы, школы и детские сады. Когда страдают дети, женщины, люди старшего возраста. <…> У нас одна сложная ситуация. Вместе мы преодолеем все трудности», — пишет Гладков.
Также глава Белгородской области заявил, что «вся Белгородская земля» с курянами, и напомнил, что соседи ближе, чем родственники.
Белгородская область сегодня тоже попала под удар ВСУ. Украинские дроны атаковали Краснояружский район. Пострадали двое мирных жителей, есть разрушения в Шебекино. Там же сбили один FPV-дрон.