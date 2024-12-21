Белгородцы об атаке на Казань и кандидаты на пост директора нового фонда: итоги дня

По их словам, атаки беспилотников в Казани, хотя и вызывают беспокойство, но не так страшны, как те, которые они пережили в Белгороде. Однако местные жители находятся в состоянии шока из-за направленности атак на крупные предприятия и мирное население. В связи с этим были отменены все массовые мероприятия, запланированные на ближайшие дни. Люди в спешке собирали документы и покидали свои дома.