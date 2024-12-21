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Posted 21 декабря, 16:00

Published 21 декабря, 16:00

Modified 21 декабря, 16:00

Updated 21 декабря, 16:00

Белгородцы об атаке на Казань и кандидаты на пост директора нового фонда: итоги дня

Белгородцы об атаке на Казань и кандидаты на пост директора нового фонда: итоги дня

21 декабря 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Губернатор
В субботу, 21 декабря, белгородцы обсуждали атаку на Казань, кандидатов на пост директора фонда помощи детям, а также кинотеатр в Центральном парке. Подробности — в итогах дня Бел.Ру.

БПЛА в Казани

21 декабря Казань подверглась массированной атаке беспилотников, один из которых, по данным очевидцев, был направлен на промышленное предприятие. В результате инцидента беспилотники врезались в два высотных здания. Журналисты Бел.Ру связались с белгородцами, которые в настоящее время проживают в Казани, чтобы узнать о произошедшем.

По их словам, атаки беспилотников в Казани, хотя и вызывают беспокойство, но не так страшны, как те, которые они пережили в Белгороде. Однако местные жители находятся в состоянии шока из-за направленности атак на крупные предприятия и мирное население. В связи с этим были отменены все массовые мероприятия, запланированные на ближайшие дни. Люди в спешке собирали документы и покидали свои дома.

Наибольшую тревогу испытывают жители жилых комплексов, расположенных вблизи промышленных объектов. Как отметил военный аналитик Геннадий Алёхин, основным мотивом атак является медийное воздействие.

Белгородцы в Казани рассказали об атаках беспилотников на город
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Более 30 претендентов

В Белгородской области планируется создать специализированный фонд, который будет оказывать поддержку детям, пострадавшим от действий ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что такие дети требуют постоянного, а не временного сопровождения, поскольку с возрастом у них появляются новые трудности.

Однако процедура выбора подходящего кандидата на пост руководителя фонда оказалась непростой. В связи с этим губернатор предложил жителям самостоятельно определить кандидатуру.

В ходе своего очередного обращения глава региона вновь обратил внимание на эту инициативу. В результате белгородцы предложили более 30 различных кандидатов на роль директора нового фонда.

На следующей неделе власти соберутся с лидерами крупных и авторитетных общественных организаций региона и выберут достойного кандидата.

Белгородцы предложили более 30 кандидатур на пост директора фонда помощи детям
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Кинотеатр готов

В Центральном парке завершили строительство открытого кинотеатра-лектория. Он находится в зелёной зоне рядом с фонтаном «Кувшинка». В следующем году, если позволит погода, там установят экран и мультимедийное оборудование.

В планах транслировать разнообразные фильмы, концерты, спортивные матчи и турниры. Также в комплексе предусмотрена небольшая сцена, которую можно будет использовать для проведения встреч и мероприятий.

В мэрии ожидают, что такой формат культурного досуга станет популярным среди жителей города. Кинотеатр занимает площадь в 330 «квадратов», его конструкции отделаны деревянными панелями, а для создания атмосферы предусмотрена эффектная подсветка.

В Центральном парке Белгорода завершили строительство открытого кинотеатра
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