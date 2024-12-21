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Posted 21 декабря, 08:53

Published 21 декабря, 08:53

Modified 21 декабря, 08:55

Updated 21 декабря, 08:55

Белгородцы в Казани рассказали об атаках беспилотников на город

Белгородцы в Казани рассказали об атаках беспилотников на город

21 декабря 2024, 08:53
Фото: Inkazan.
Сюжет
СВО
21 декабря Казань массово атаковали беспилотники. Один из них направлялся в сторону промышленного предприятия. Беспилотники врезались в два высотных здания. Журналисты Бел.Ру пообщались с белгородцами, которые в настоящее время живут в Казани.

Как рассказали белгородцы Бел.Ру, в сравнении с атаками на Белгород удары беспилотников в Казани для них не так страшны. Тем не менее, местные жители шокированы происходящими событиями, так как атаки направлены на крупные предприятия и мирных жителей. Массовые мероприятия на сегодня и завтра отменили. Люди собирали документы и выбегали на улицу.

В основном опасаются люди из жилых комплексов, которые находятся рядом с предприятиями. Меня беспокоит то, что мы проживаем в 24-этажной высотке, которая находится на возвышенности. Но в Белгороде ранее происходили атаки практически каждый день. Поэтому особого страха нет. Возможно потому, что не слышали сирену и удары ПВО, ведь масштаб города большой.
Белгородка

Стоит отметить, что мэрия Казани попросила людей не делиться кадрами происшествия, чтобы не зафиксировать данные для новых атак.

По данным издания Inkazan, жители Авиастроительного района города слышали громкий хлопок в районе Казанского вертолётного завода. В целом, в районе сосредоточены предприятия оборонной промышленности.

После массовой атаки беспилотников пострадали два белгородца
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Атака#СВО
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