Белгородцы в Казани рассказали об атаках беспилотников на город

Как рассказали белгородцы Бел.Ру, в сравнении с атаками на Белгород удары беспилотников в Казани для них не так страшны. Тем не менее, местные жители шокированы происходящими событиями, так как атаки направлены на крупные предприятия и мирных жителей. Массовые мероприятия на сегодня и завтра отменили. Люди собирали документы и выбегали на улицу.