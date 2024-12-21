Военный эксперт назвал главную цель атаки беспилотников на Казань

Posted 21 декабря, 14:20
Published 21 декабря, 14:20
Modified 21 декабря, 14:20
Updated 21 декабря, 14:20
Военный аналитик Геннадий Алёхин высказал мнение о главной цели атаки беспилотников на Казань. По его словам, основным мотивом является медийное воздействие. Эксперт отметил, что противник стремится посеять панику среди гражданских лиц, не только в приграничных районах, но и в более отдалённых частях России. Выбор Казани в качестве цели является целенаправленным.
Он подчеркнул, что удары наносились исключительно по гражданским объектам, а не по военным целям, а «это явный политический вызов, направленный против России».
Алёхин обратил внимание на связь между заявлениями президента России Владимира Путина и атакой. Ранее Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы, отметив значительные успехи в ее развитии.
Эксперт отметил, что, судя по всему, эти заявления послужили своего рода провокацией. В ответ, используя беспилотники, противник нанёс удар по Казани. Подобные атаки можно рассматривать как попытку демонстрации силы.
К сожалению, украинская сторона в информационном аспекте нас опережает. Это нужно учитывать нашим информационщикам.
Геннадий Алехин
Напомним, журналисту Бел.Ру связались с белгородцами, которые проживают в Казани. Они рассказали о ситуации в городе. Подробности — по ссылке.