Военный эксперт назвал главную цель атаки беспилотников на Казань

Военный аналитик Геннадий Алёхин высказал мнение о главной цели атаки беспилотников на Казань. По его словам, основным мотивом является медийное воздействие. Эксперт отметил, что противник стремится посеять панику среди гражданских лиц, не только в приграничных районах, но и в более отдалённых частях России. Выбор Казани в качестве цели является целенаправленным.