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Posted 25 декабря, 06:44

Published 25 декабря, 06:44

Modified 25 декабря, 06:46

Updated 25 декабря, 06:46

ВСУ вновь совершили массированную атаку с помощью дронов

Больше всего — в Белгородской: ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на регионы РФ

25 декабря 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney. ВСУ вновь совершили массированную атаку с помощью дронов

ПВО сбила 59 беспилотников над регионами России

Сюжет
СВО
Большую часть БПЛА сбили в Белгородской области, сообщили в Минобороны. Что известно о последствиях?

Минувшей ночью над регионами РФ сбили 59 украинских беспилотников. Большую часть из них — 55 — уничтожили над регионами Центрального Черноземья.

Так, в Белгородской области сбили 26 БПЛА. О последствиях пока не сообщалось. Вместе с тем в регионе ночью действительно объявляли опасность атаки БПЛА, которую отменили только в районе восьми часов утра.

В Воронежской области сбили 23 БПЛА. Обломки сбитых целей упали в нескольких районах: в одном повреждена линия электропередачи, в другом — кровля частного дома. Также досталось СНТ в пригороде Воронежа, там осколками посечены дома и постройки. Но пострадавших, утверждает губернатор Александр Гусев, нет.

К Курской и Тамбовской областях сбили по три беспилотника. В последнем было несколько очагов возгорания, но пожары уже потушили, сообщили в местном правительстве.

Ещё три БПЛА сбили в Брянской области, один — над акваторией Азовского моря.

Водитель пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области
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