Больше всего — в Белгородской: ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на регионы РФ

Posted 25 декабря, 06:44
Published 25 декабря, 06:44
Modified 25 декабря, 06:46
Updated 25 декабря, 06:46
Минувшей ночью над регионами РФ сбили 59 украинских беспилотников. Большую часть из них — 55 — уничтожили над регионами Центрального Черноземья.
Так, в Белгородской области сбили 26 БПЛА. О последствиях пока не сообщалось. Вместе с тем в регионе ночью действительно объявляли опасность атаки БПЛА, которую отменили только в районе восьми часов утра.
В Воронежской области сбили 23 БПЛА. Обломки сбитых целей упали в нескольких районах: в одном повреждена линия электропередачи, в другом — кровля частного дома. Также досталось СНТ в пригороде Воронежа, там осколками посечены дома и постройки. Но пострадавших, утверждает губернатор Александр Гусев, нет.
К Курской и Тамбовской областях сбили по три беспилотника. В последнем было несколько очагов возгорания, но пожары уже потушили, сообщили в местном правительстве.
Ещё три БПЛА сбили в Брянской области, один — над акваторией Азовского моря.