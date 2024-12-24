Обнадёживает: сводки последствий атак на Белгородскую область стали ещё короче

За сутки Белгородскую область атаковали семь боеприпасов и один БПЛА

Сюжет Приграничье

В последнее время сводки по последствиям обстрелов от властей стали приходить без этих самых последствий. Теперь они ещё и стали короче. В этот раз в списке муниципалитетов, попавших под огонь ВСУ, только три наименования. Каких — сообщил губернатор.