Обнадёживает: сводки последствий атак на Белгородскую область стали ещё короче

Posted 24 декабря, 07:15
Published 24 декабря, 07:15
Modified 24 декабря, 07:17
Updated 24 декабря, 07:17
За прошедшие сутки для атак на регион ВСУ применили семь артснарядов и один беспилотник.
Ими были атакованы посёлок Октябрьский и село Красный хутор в Белгородском районе, сёла Безымено и Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе, а также село Поповка в Краснояружском районе.
Во всех трёх муниципалитетах никаких последствий после атак со стороны Украины не зафиксировано. По данным властей, также никто не пострадал среди мирных жителей.