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Posted 24 декабря, 07:15

Published 24 декабря, 07:15

Modified 24 декабря, 07:17

Updated 24 декабря, 07:17

За сутки Белгородскую область атаковали семь боеприпасов и один БПЛА

Обнадёживает: сводки последствий атак на Белгородскую область стали ещё короче

24 декабря 2024, 07:15
Фото: bel.ru.

За сутки Белгородскую область атаковали семь боеприпасов и один БПЛА

Сюжет
Приграничье
В последнее время сводки по последствиям обстрелов от властей стали приходить без этих самых последствий. Теперь они ещё и стали короче. В этот раз в списке муниципалитетов, попавших под огонь ВСУ, только три наименования. Каких — сообщил губернатор.

За прошедшие сутки для атак на регион ВСУ применили семь артснарядов и один беспилотник.

Ими были атакованы посёлок Октябрьский и село Красный хутор в Белгородском районе, сёла Безымено и Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе, а также село Поповка в Краснояружском районе.

Во всех трёх муниципалитетах никаких последствий после атак со стороны Украины не зафиксировано. По данным властей, также никто не пострадал среди мирных жителей.

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