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Posted 24 декабря, 10:14

Published 24 декабря, 10:14

Modified 24 декабря, 10:17

Updated 24 декабря, 10:17

Как выбрать искусственную ёлку? Советы для белгородцев

Как выбрать искусственную ёлку? Советы для белгородцев

24 декабря 2024, 10:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Приближается Новый год, и большинство из нас начинает задумываться о выборе ёлки. Искусственные ёлки становятся всё более популярными благодаря долговечности, удобству и экологичности. Однако выбрать качественную искусственную ёлку, которая украсит праздник и прослужит много лет, бывает непросто.

Искусственная или живая?

Мы уже рассказывали как выбрать живую ёлку и где её купить в Белгороде. Теперь разберём, на что надо обращать внимание при выборе искусственной ёлки.

Плюсы искусственной ёлки:

  • Долговечность: Одна ёлка прослужит вам много лет, что выгодно с финансовой стороны.
  • Лёгкость в уходе: Искусственное дерево не требует воды, не осыпается и не создаёт беспорядка.
  • Разнообразие выбора: Множество форм, размеров и цветов позволяет подобрать модель под любой интерьер.

Минусы искусственной ёлки:

  • Нет хвойного аромата: Чтобы восполнить отсутствие запаха, придётся использовать ароматизаторы.
  • Экологические риски: Производство и утилизация такого дерева могут нанести вред окружающей среде.
  • Менее естественный вид: Даже лучшие модели пока не достигают полной реалистичности натурального дерева.

Искусственная ёлка обходится дороже, но служит от 5 до 10 лет, что делает её экономически выгодным выбором в долгосрочной перспективе.

Фото: 1MI

Материалы изготовления искусственных ёлок

Выбор материала — один из важнейших факторов, влияющих на внешний вид и долговечность ёлки. Рассмотрим основные варианты.

ПВХ (пластик)

  • Характеристики: Материал представляет собой тонкие плёночные полосы, используемые для создания хвои.

  • Плюсы: Невысокая цена, широкий ассортимент, реалистичный внешний вид.

  • Минусы: Могут быть менее долговечны, чем литые модели. Иногда заметна синтетическая текстура.

Фото: 1MI

Литая хвоя

  • Особенности: Каждый элемент хвои изготавливается путём литья пластика в форму.

  • Преимущества: Максимальная реалистичность, высокая прочность, отсутствие необходимости замены в течение многих лет.

  • Недостатки: Более высокая стоимость.

Комбинированные материалы

  • Состав: Комбинация веток из ПВХ и литой хвои.

  • Преимущества: Более реалистичный внешний вид, чем у ПВХ, и более доступная цена по сравнению с литой моделью.

ПВХ-иголки гибкие и тонкие, а литая резина выглядит более натурально, но стоит дороже.

Фото: 1MI

Типы конструкций искусственных ёлок

Конструкция искусственной ёлки определяет её удобство в использовании, сборке и хранении. Выделяют три основных типа.

Складные модели

  • Преимущества: Простота в сборке, ветки уже прикреплены к стволу.

  • Особенности: Компактны при хранении.

Разборные модели

  • Плюсы: Возможность более плотного хранения, меньший риск повреждения веток.

  • Минусы: Требуют больше времени для сборки.

Монолитные конструкции

  • Стабильность: Не нуждаются в сборке и разборке.

  • Долговечность: Надёжны, но занимают больше места при хранении.

Важно обратить внимание на конструкцию: ёлки с литым основанием более долговечны, а модели с ветвями на проволочном каркасе легче, но могут терять форму. Не менее значим фактор устойчивости — основание должно быть прочным, чтобы ёлка не опрокидывалась при украшении.

Фото: 1MI

Размер и форма ёлки

Правильный размер и форма ёлки помогут создать гармоничное праздничное пространство.

Высота

При выборе высоты ёлки учитывайте высоту потолков в вашем доме и личные предпочтения. Для обычной квартиры оптимальная высота дерева — от 1,2 м до 2,5 м. Если у вас высокие потолки, вы можете выбрать более массивное дерево до 2,7 м. Маленькие ёлки, высотой от 20 см до 1 м, подойдут для установки на столах или в качестве украшения в уголке. Главное — чтобы ёлка гармонировала с интерьером и не занимала слишком много места, если пространство ограничено.

Форма

  • Классическая форма (А-силуэт) — этот тип дерева имитирует натуральную ель с густой кроной и хаотично расположенными ветками, что делает ёлку объёмной и пышной. Она красиво смотрится в центре комнаты или в углу.
  • Узкая форма — эта модель подходит для лаконичных интерьеров, где важно не перегружать пространство. Такие ёлки идеально вписываются в ограниченные помещения, например, в узких коридорах, и при этом они часто имеют более легкий и элегантный вид.
  • Нестандартная форма — если вы ищете что-то уникальное, можно выбрать ёлки шаровидной формы или настенные модели, которые тоже будут отлично смотреться, но с акцентом на необычность.

Плотность ветвей

Плотность ветвей определяет визуальную полноту и реалистичность ёлки. Ветви могут быть густыми или менее объемными в зависимости от модели. Если вы хотите, чтобы ёлка выглядела более натурально и была украшена меньшим количеством игрушек, выбирайте ёлки с густыми ветвями. Если же у вас мало времени на украшение, вы можете выбрать ёлку с более разреженными ветками, которые будет проще задекорировать.

Фото: 1MI

Цветовые решения и декор

Цветовая палитра искусственных ёлок радует своим разнообразием.

  • Традиционные зелёные: Универсальный выбор.

  • Заснеженные и белые ёлки: Добавляют зимней атмосферы.

  • Необычные цвета: Красные, золотые или серебряные — для современных интерьеров.

Фото: 1MI

Безопасность и экологичность

При выборе искусственной ёлки обращайте внимание на безопасность материалов.

Сертификаты качества

Убедитесь, что у ёлки есть подтверждения соответствия стандартам пожарной безопасности. При выборе искусственной ёлки эксперт Роскачества, доктор химических наук Татьяна Чалых, рекомендует обратить внимание на несколько важных аспектов.

Во-первых, несмотря на отсутствие обязательных стандартов, на этикетке должна быть информация о составе материала, сроке эксплуатации, а также рекомендации по эксплуатации. Для ёлок с встроенной гирляндой, работающих от электричества, необходимо наличие знака EAC, подтверждающего соответствие требованиям безопасности.

Лайфхаки от экспертов: как выбрать искусственную ёлку?
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Отсутствие токсичных веществ

Особое внимание стоит уделить качеству материала: на большинстве ёлок используются полиэтилен (ПЭ) или поливинилхлорид (ПВХ), однако плохое качество полимера может приводить к неприятному запаху, который со временем может исчезнуть, если ёлка сделана из хороших материалов.

Также важно учитывать уровень защиты гирлянды от влаги (маркировка IP). Для использования на улице подходят модели с защитой не ниже IP44, а для дома достаточно IP20.

Кроме того, следует помнить, что термостабилизаторы, добавляемые в состав, помогают минимизировать риск возгорания, однако полиэтилен и ПВХ остаются потенциально пожароопасными. С экологической точки зрения искусственная ёлка может иметь значительный углеродный след, особенно если она произведена в другом регионе, что следует учитывать при выборе.

Утилизация

Наконец, срок службы ёлки напрямую зависит от материала и условий хранения, и качественные изделия могут прослужить более 10 лет, при этом важно хранить их в темном и сухом месте, чтобы избежать потери цвета и повреждения. Отдавайте предпочтение моделям, подлежащим переработке.

Фото: 1MI

Где купить искусственную ёлку в Белгороде

Для жителей Белгорода существует множество мест, где можно приобрести искусственную ёлку.

Магазины и торговые центры

Известные ритейлеры предлагают широкий ассортимент ёлок разных размеров и стилей. Популярные гипермаркеты и специализированные магазины декора, часто обновляют свои коллекции в сезон, предлагая разнообразные модели на любой бюджет.

Онлайн-площадки

Множество маркетплейсов, таких как Ozon, Wildberries или Яндекс.Маркет, предлагают доставку ёлок на дом. Это удобный способ выбрать и заказать ёлку, не выходя из дома, с доставкой прямо к двери.

Фото: 1MI

Уход и хранение искусственной ёлки

Чтобы ёлка долго радовала вас своей красотой, следует соблюдать простые правила ухода.

Сборка и разборка

Прежде чем начать сборку ёлки, уберите с неё весь декор. После этого аккуратно расправьте её ветви, начиная с больших и заканчивая мелкими. Важно не перегибать ветви и не делать резких движений, особенно если на ёлке есть снежный покров или гирлянды. Следуйте инструкции производителя. Разобрав ёлку, поместите её части в аккуратно сложенную упаковку, например, в родную коробку. Если ёлка с шарнирной системой, после переворота ствола ветки сами расправляются, что упрощает сборку и разборку.

Чистка

Искусственную ёлку нельзя мыть, так как излишняя влага может повредить краску и металлические элементы. Для очищения от пыли используйте пылесос с мягкой насадкой или аккуратно протирайте влажной тряпкой пыль с веток. Также можно использовать влажную салфетку из микрофибры для более глубокого очищения. Помните, что ёлки с декоративным снежным покрытием нельзя очищать влажной тканью, так как клей может быть повреждён.

Хранение

После того как ёлка очищена и разобрана, рекомендуется хранить её в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура хранения — от 5°C до 40°C. Исключите влажные и жаркие условия, так как это может повлиять на форму веток и вызвать повреждения, такие как плесень на снежном покрытии или ржавчину на металлических частях. Лучше всего хранить ёлку в её оригинальной упаковке или плотном чехле, что обеспечит её защиту от пыли и повреждений.

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