Как выбрать искусственную ёлку? Советы для белгородцев

При выборе высоты ёлки учитывайте высоту потолков в вашем доме и личные предпочтения. Для обычной квартиры оптимальная высота дерева — от 1,2 м до 2,5 м. Если у вас высокие потолки, вы можете выбрать более массивное дерево до 2,7 м. Маленькие ёлки, высотой от 20 см до 1 м, подойдут для установки на столах или в качестве украшения в уголке. Главное — чтобы ёлка гармонировала с интерьером и не занимала слишком много места, если пространство ограничено.