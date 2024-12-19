Что подарить внукам на Новый год: топ бюджетных подарков

Posted 19 декабря, 12:45
Published 19 декабря, 12:45
Modified 19 декабря, 12:56
Updated 19 декабря, 12:56
Подарок на Новый год — это не просто вещь, а возможность создать воспоминания и радость. Он помогает показать внукам, что вы их любите и цените, независимо от стоимости.
Выбор подарка — задача непростая. Дети разных возрастов увлечены разными занятиями. Чтобы не прогадать с презентом, важно учитывать интересы ребенка, его возраст и особенности характера.
Узнайте желания внуков. Иногда лучший способ узнать, что подарить — просто спросить.
Задайте диапазон цен. Заранее определитесь с бюджетом, чтобы избежать неоправданных расходов.
Планируйте покупки заранее. За несколько месяцев до праздника многие магазины устраивают распродажи.
Ищите скидки и акции. Особенно это касается маркетплейсов.
Конструкторы — универсальный подарок, подходящий как мальчикам, так и девочкам. Среди бюджетных вариантов можно выбрать:
Пластиковые наборы (цена — от 300 рублей);
Деревянные конструкторы, развивающие моторику (цена — от 500 рублей).
Идеальный выбор для уютных зимних вечеров:
«Мемори» — развивает память и внимание (от 400 рублей);
«Дженга» — тренирует ловкость (от 600 рублей).
Мальчики особенно любят радиоуправляемые машинки и вертолеты. В бюджетной категории (до 1500 рублей) легко найти интересные модели с основными функциями.
Большие наборы пазлов или книжки-раскраски с новогодними мотивами — доступный вариант для любого возраста.
3D-пазлы (от 500 рублей);
Многоразовые раскраски (от 300 рублей).
Девочки оценят наборы для создания браслетов или подвесок. Также популярны наборы для рисования:
Альбомы и фломастеры (от 200 рублей);
Наборы для лепки из пластилина (от 400 рублей).
Деревянные или картонные модели — это подарок, который увлекает надолго. Их можно найти за 400–800 рублей.
Интерактивные книги с элементами дополненной реальности позволяют детям взаимодействовать с сюжетом. Отличный вариант для младшего школьного возраста. Средняя цена таких книг — от 500 рублей.
Они подойдут для маленьких почемучек. Тематика может варьироваться от животных до космоса Эти книги развивают кругозор и расширяют знания. Стоимость — от 600 рублей.
Подходят для малышей и помогают развивать память и внимание. Наборы из серии «Умница» стоят от 300 рублей и знакомят с буквами, цифрами и другими важными темами.
Функциональный и уютный подарок, который согреет зимой (от 300 рублей за комплект).
Для детей младшего школьного возраста можно выбрать рюкзаки с героями мультфильмов (от 700 рублей).
Пижамы с рисунками персонажей из мультфильмов радуют детей любого возраста (от 800 рублей).
Это не только модный, но и полезный гаджет. Бюджетные варианты стоят от 1000 рублей.
Идеальный вариант для подростков. Есть хорошие модели стоимостью от 1500 рублей.
Создают уютную атмосферу в детской комнате (цены — от 700 рублей).
Ручная работа всегда ценится. Простые инструкции позволят вам сделать подарок недорого.
Добавьте фотографии из жизни семьи, украсив альбом наклейками и подписями.
Простые конфеты или печенье, оформленные в коробку с лентами, произведут неизгладимое впечатление.
До 3 лет — безопасные игрушки без мелких деталей, например, мягкие игрушки и развивающие коврики.
От 3 до 7 лет — творческие наборы для рисования, лепки и конструкторы.
Старше 7 лет — книги, развивающие настольные игры и электроника (планшеты, роботы).
Проверяйте сертификаты и читайте отзывы. Покупайте товары у проверенных продавцов.
Следите за акциями в детских магазинах и маркетплейсах, чтобы найти доступные и качественные варианты.
Источники: inkazan.ru, newsnn.ru