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Posted 19 декабря, 12:45

Published 19 декабря, 12:45

Modified 19 декабря, 12:56

Updated 19 декабря, 12:56

Что подарить внукам на Новый год: топ бюджетных подарков

Что подарить внукам на Новый год: топ бюджетных подарков

19 декабря 2024, 12:45
Фото: ru.freepik.com.
Сюжет
Новый год
Новый год — это не только праздник для взрослых, но и время, когда дети с нетерпением ждут сюрпризов под елкой. Внуки — особенные члены семьи, для которых хочется подобрать что-то уникальное и интересное. Но как угодить ребенку и не выйти за рамки бюджета?

Почему важно выбрать подходящий подарок для внуков

Подарок на Новый год — это не просто вещь, а возможность создать воспоминания и радость. Он помогает показать внукам, что вы их любите и цените, независимо от стоимости.

Выбор подарка — задача непростая. Дети разных возрастов увлечены разными занятиями. Чтобы не прогадать с презентом, важно учитывать интересы ребенка, его возраст и особенности характера.

Фото: ru.freepik.com

Как выбрать подарок, оставаясь в рамках бюджета

  1. Узнайте желания внуков. Иногда лучший способ узнать, что подарить — просто спросить.

  2. Задайте диапазон цен. Заранее определитесь с бюджетом, чтобы избежать неоправданных расходов.

  3. Планируйте покупки заранее. За несколько месяцев до праздника многие магазины устраивают распродажи.

  4. Ищите скидки и акции. Особенно это касается маркетплейсов.

Фото: ru.freepik.com
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Игрушки и игры

Конструкторы и наборы для сборки

Конструкторы — универсальный подарок, подходящий как мальчикам, так и девочкам. Среди бюджетных вариантов можно выбрать:

  • Пластиковые наборы (цена — от 300 рублей);

  • Деревянные конструкторы, развивающие моторику (цена — от 500 рублей).

Настольные игры для всей семьи

Идеальный выбор для уютных зимних вечеров:

  • «Мемори» — развивает память и внимание (от 400 рублей);

  • «Дженга» — тренирует ловкость (от 600 рублей).

Радиоуправляемые игрушки

Мальчики особенно любят радиоуправляемые машинки и вертолеты. В бюджетной категории (до 1500 рублей) легко найти интересные модели с основными функциями.

Настольные игрыНастольные игры
КонструкторКонструктор
Настольные игры. Фото: 1MI
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Творческие наборы

Раскраски и пазлы

Большие наборы пазлов или книжки-раскраски с новогодними мотивами — доступный вариант для любого возраста.

  • 3D-пазлы (от 500 рублей);

  • Многоразовые раскраски (от 300 рублей).

Наборы для рисования и создания украшений

Девочки оценят наборы для создания браслетов или подвесок. Также популярны наборы для рисования:

  • Альбомы и фломастеры (от 200 рублей);

  • Наборы для лепки из пластилина (от 400 рублей).

3D-модели для сборки

Деревянные или картонные модели — это подарок, который увлекает надолго. Их можно найти за 400–800 рублей.

ПазлыПазлы
Пазлы. Фото: 1MI

Книги и образовательные материалы

Интерактивные книги

Интерактивные книги с элементами дополненной реальности позволяют детям взаимодействовать с сюжетом. Отличный вариант для младшего школьного возраста. Средняя цена таких книг — от 500 рублей.

Энциклопедии для детей

Они подойдут для маленьких почемучек. Тематика может варьироваться от животных до космоса Эти книги развивают кругозор и расширяют знания. Стоимость — от 600 рублей.

Обучающие карточки

Подходят для малышей и помогают развивать память и внимание. Наборы из серии «Умница» стоят от 300 рублей и знакомят с буквами, цифрами и другими важными темами.

Энциклопедии и книгиЭнциклопедии и книги
Энциклопедии и книги. Фото: 1MI

Одежда и аксессуары

Теплые шарфы и варежки с новогодним дизайном

Функциональный и уютный подарок, который согреет зимой (от 300 рублей за комплект).

Рюкзаки с ярким оформлением

Для детей младшего школьного возраста можно выбрать рюкзаки с героями мультфильмов (от 700 рублей).

Пижамы с популярными персонажами

Пижамы с рисунками персонажей из мультфильмов радуют детей любого возраста (от 800 рублей).

Новогодние пижамыНовогодние пижамы
Новогодние пижамы. Фото: ru.freepik.com

Гаджеты и электроника

Детские смарт-часы

Это не только модный, но и полезный гаджет. Бюджетные варианты стоят от 1000 рублей.

Беспроводные наушники

Идеальный вариант для подростков. Есть хорошие модели стоимостью от 1500 рублей.

Лампы-ночники и проекторы

Создают уютную атмосферу в детской комнате (цены — от 700 рублей).

 

Смарт-часыСмарт-часы
Смарт-часы. Фото: ru.freepik.com

Подарки своими руками

Вязаные изделия (варежки, шарфы)

Ручная работа всегда ценится. Простые инструкции позволят вам сделать подарок недорого.

Семейный фотоальбом

Добавьте фотографии из жизни семьи, украсив альбом наклейками и подписями.

Сладкие подарки ручной работы

Простые конфеты или печенье, оформленные в коробку с лентами, произведут неизгладимое впечатление.

Сладкие подаркиСладкие подарки
Сладкие подарки. Фото: 1MI
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Рекомендации по выбору подарка

Учет возраста и интересов ребенка

  • До 3 лет — безопасные игрушки без мелких деталей, например, мягкие игрушки и развивающие коврики.

  • От 3 до 7 лет — творческие наборы для рисования, лепки и конструкторы.

  • Старше 7 лет — книги, развивающие настольные игры и электроника (планшеты, роботы).

Как оценить качество и безопасность подарка

Проверяйте сертификаты и читайте отзывы. Покупайте товары у проверенных продавцов.

Где найти доступные и качественные подарки

Следите за акциями в детских магазинах и маркетплейсах, чтобы найти доступные и качественные варианты.

Источники: inkazan.ru, newsnn.ru

МаркетплейсыМаркетплейсы
Маркетплейсы. Фото: 1MI
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