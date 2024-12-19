Что подарить внукам на Новый год: топ бюджетных подарков

Сюжет Новый год

Новый год — это не только праздник для взрослых, но и время, когда дети с нетерпением ждут сюрпризов под елкой. Внуки — особенные члены семьи, для которых хочется подобрать что-то уникальное и интересное. Но как угодить ребенку и не выйти за рамки бюджета?