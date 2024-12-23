Как охраняют сосны и ели в Белгородской области перед Новым годом?

С 1 декабря 2024 года организовано дежурство участковых государственных инспекторов леса совместно с правоохранителями. Кроме этого, обеспечен контроль за заготовкой новогодних деревьев в лесном фонде РФ и лесных насаждениях, не входящих в лесной фонд. А ещё обеспечен контроль за отпуском новогодних деревьев лесопользователями.