Как охраняют сосны и ели в Белгородской области перед Новым годом?

Posted 23 декабря, 13:10
Published 23 декабря, 13:10
Modified 23 декабря, 13:10
Updated 23 декабря, 13:10
Как сообщили в региональном правительстве, в период предновогодних и новогодних праздников 2023–2024 года выявлено два случая незаконных рубок лесных насаждений хвойных пород в Шебекинском и Старооскольском округах.
Власти отметили, что для сохранности хвойных молодняков в предновогодний период 2025 года подведомственные министерству природопользования учреждения охраняют насаждения, а также проводят разъяснительную работу среди населения через СМИ и администрации сельских поселений.
До людей доводят информацию по сбережению хвойных молодняков, культур и плантаций хвойных пород, об ответственности за самовольную рубку деревьев и порядке обеспечения населения новогодними деревьями.
С 1 декабря 2024 года организовано дежурство участковых государственных инспекторов леса совместно с правоохранителями. Кроме этого, обеспечен контроль за заготовкой новогодних деревьев в лесном фонде РФ и лесных насаждениях, не входящих в лесной фонд. А ещё обеспечен контроль за отпуском новогодних деревьев лесопользователями.
В правительстве напомнили, что за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан предусмотрена административная ответственность.
В случае если сумма причинённого ущерба превышает 5000 рублей, к нарушителям применяют меры уголовной ответственности.