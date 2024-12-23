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Posted 23 декабря, 13:10

Published 23 декабря, 13:10

Modified 23 декабря, 13:10

Updated 23 декабря, 13:10

Вырубка хвойных может обернуться уголовным делом

Как охраняют сосны и ели в Белгородской области перед Новым годом?

23 декабря 2024, 13:10
Фото: 1MI. Вырубка хвойных может обернуться уголовным делом

В Белгородской области обнаружили два случая незаконной рубки хвойных деревьев

Сюжет
Новый год
Ели и сосны — неотъемлемые атрибуты Нового года. Стоимость метра хвойного дерева стартует от 1000 рублей. Но не все белгородцы намерены платить. Как охраняют сосны и ели в Белгородской области перед праздниками — в материале Бел.Ру.

Как сообщили в региональном правительстве, в период предновогодних и новогодних праздников 2023–2024 года выявлено два случая незаконных рубок лесных насаждений хвойных пород в Шебекинском и Старооскольском округах.

Власти отметили, что для сохранности хвойных молодняков в предновогодний период 2025 года подведомственные министерству природопользования учреждения охраняют насаждения, а также проводят разъяснительную работу среди населения через СМИ и администрации сельских поселений.

До людей доводят информацию по сбережению хвойных молодняков, культур и плантаций хвойных пород, об ответственности за самовольную рубку деревьев и порядке обеспечения населения новогодними деревьями.

С 1 декабря 2024 года организовано дежурство участковых государственных инспекторов леса совместно с правоохранителями. Кроме этого, обеспечен контроль за заготовкой новогодних деревьев в лесном фонде РФ и лесных насаждениях, не входящих в лесной фонд. А ещё обеспечен контроль за отпуском новогодних деревьев лесопользователями.

В правительстве напомнили, что за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан предусмотрена административная ответственность.

В случае если сумма причинённого ущерба превышает 5000 рублей, к нарушителям применяют меры уголовной ответственности.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Новый год#Наказание#Сосны#Эксклюзив#Вырубка#Ели#Белгород
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