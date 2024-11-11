Новая ёлка будет, но не в Белгороде: где жителям ждать зелёную красавицу?

Posted 11 ноября, 10:24
Published 11 ноября, 10:24
Modified 11 ноября, 10:24
Updated 11 ноября, 10:24
В конце октября администрация Красногвардейского района объявила о поиске подрядчика для установки новогодней ёлки в городе Бирюче. В документах закупки указано, что исполнитель должен будет поставить «изделие для создания нарядного облика города к зимнему сезону».
На данный момент уже определён поставщик. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить погрузку, доставку и разгрузку товара.
В документах также представлен эскиз будущей ёлки и макет её дизайна. Из эскиза видно, что основными светящимися элементами станут золотистые колокольчики, а на верхушке будет установлена звезда. Стоимость такой красоты составит 2 579 532 рублей.