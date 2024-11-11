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Posted 11 ноября, 10:24

Published 11 ноября, 10:24

Modified 11 ноября, 10:24

Updated 11 ноября, 10:24

Новая ёлка появится в Красногвардейском районе Белгородской области

Новая ёлка будет, но не в Белгороде: где жителям ждать зелёную красавицу?

11 ноября 2024, 10:24
Фото: 1MI. Новая ёлка появится в Красногвардейском районе Белгородской области

На новую ёлку в районе Белгородской области потратят более 2,5 млн рублей

Сюжет
Новый год
В Белгороде к Новому году решили установить прошлогодние украшения, а вот администрация Красногвардейского района поступила иначе. Жители Бирюча порадуются новой ёлке, власти уже опубликовали соответствующий тендер на госзакупках.

В конце октября администрация Красногвардейского района объявила о поиске подрядчика для установки новогодней ёлки в городе Бирюче. В документах закупки указано, что исполнитель должен будет поставить «изделие для создания нарядного облика города к зимнему сезону».

На данный момент уже определён поставщик. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить погрузку, доставку и разгрузку товара.

В документах также представлен эскиз будущей ёлки и макет её дизайна. Из эскиза видно, что основными светящимися элементами станут золотистые колокольчики, а на верхушке будет установлена звезда. Стоимость такой красоты составит 2 579 532 рублей.

Эскиз ёлкиЭскиз ёлки
Дизайн ёлкиДизайн ёлки
Эскиз ёлки. Фото: документы госзакупки
Новых не будет: в Белгороде к Новому году установят прошлогодние украшение
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#Валерия Колесникова#Город#Общество#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Бирюч#Красногвардейский район#Госзакупки#Белгород
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