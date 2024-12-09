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Posted 9 декабря, 13:18

Published 9 декабря, 13:18

Modified 9 декабря, 15:15

Updated 9 декабря, 15:15

Ёлка на Соборной площади

На финишной прямой: как продвигается подготовка к Новому году в Белгороде

9 декабря 2024, 13:18
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород». Ёлка на Соборной площади

Ёлка на Соборной площади в Белгороде почти готова

Сюжет
Новый год
Белгород почти готов к празднованию самого важного праздника в этом году. На Соборной площади практически «выросла» новогодняя ёлка, а по городу уже устанавливают домики для ярмарки. Что ещё успели сделать — рассказали в Белгорблагоустройстве.

Главную красавицу праздника почти установили на Соборной площади. Осталось только закончить с нижним ярусом иголок и развесить на ёлке украшения. На верхушке видна звезда-снежинка.

Также уже разместили домики, которые будут использовать на новогодней ярмарке, и белгородскую мини-резиденцию Деда Мороза. Юные белгородцы, кстати, смогут оставить волшебному дедушке свои пожелания в специальных почтовых ящиках.

Активно украшают и центральный парк, где сейчас идёт реконструкция. Журналистка Бел.Ру сходила туда и посмотрела, что уже готово: перед входом тоже установили елку, но поскромнее, чем перед администрацией, светящиеся инсталляции и деревянную горку для катания на ледянках.

Дом Деда МорозаДом Деда Мороза
ДомикиДомики
Дом Деда Мороза. Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
Белгородцы смогут бесплатно отправить и получить посылки до Нового года
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#Валерия Колесникова#Город#Елка#Новый год#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Новогодние украшения
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