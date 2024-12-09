На финишной прямой: как продвигается подготовка к Новому году в Белгороде

Posted 9 декабря, 13:18
Published 9 декабря, 13:18
Modified 9 декабря, 15:15
Updated 9 декабря, 15:15
Главную красавицу праздника почти установили на Соборной площади. Осталось только закончить с нижним ярусом иголок и развесить на ёлке украшения. На верхушке видна звезда-снежинка.
Также уже разместили домики, которые будут использовать на новогодней ярмарке, и белгородскую мини-резиденцию Деда Мороза. Юные белгородцы, кстати, смогут оставить волшебному дедушке свои пожелания в специальных почтовых ящиках.
Активно украшают и центральный парк, где сейчас идёт реконструкция. Журналистка Бел.Ру сходила туда и посмотрела, что уже готово: перед входом тоже установили елку, но поскромнее, чем перед администрацией, светящиеся инсталляции и деревянную горку для катания на ледянках.