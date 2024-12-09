На финишной прямой: как продвигается подготовка к Новому году в Белгороде

Активно украшают и центральный парк, где сейчас идёт реконструкция. Журналистка Бел.Ру сходила туда и посмотрела, что уже готово: перед входом тоже установили елку, но поскромнее, чем перед администрацией, светящиеся инсталляции и деревянную горку для катания на ледянках.