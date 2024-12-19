Как в детстве: рецепты легендарных советских сладостей на Новый год

Posted 19 декабря, 04:28
Published 19 декабря, 04:28
Modified 19 декабря, 11:15
Updated 19 декабря, 11:15
Этот десерт, приготовленный во фритюре, получил свое название благодаря схожести с веточками и характерной хрупкости. В СССР он приобрел популярность благодаря простоте рецепта и доступности ингредиентов.
Ингредиенты:
Пшеничная мука — 150 г
Куриные яйца — 2 шт.
Водка — 1 ст. ложка
Соль — 5 г (0,5 ч. ложки)
Растительное масло — 1 стакан (190 г)
Приготовление:
Смешайте яйца, соль, муку и водку в глубокой миске. Замесите тесто, добавляя муку, если оно получается слишком жидким.
Раскатайте тесто на присыпанном мукой столе и нарежьте на прямоугольники. Сделайте надрез в середине каждого, прокрутите одну сторону через отверстие.
Разогрейте масло в сковороде с высокими бортиками и обжаривайте изделия до золотистой корочки на среднем огне.
Готовый хворост выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Украсить можно сахарной пудрой.
Простой в приготовлении торт, который стал настоящим хитом советских сладостей. Рецепт предусматривает использование теста, но для упрощения предлагаем взять готовое печенье.
Ингредиенты:
Сливочное масло — 200 г
Песочное печенье — 400 г
Вареная сгущенка — 380 г
По желанию: орехи или банан
Приготовление:
Размягченное масло взбейте до пышности, добавьте сгущенное молоко и взбейте еще раз.
Поломайте печенье на маленькие кусочки, добавьте их в крем и аккуратно перемешайте. На этом этапе можно добавить орехи или кусочки банана.
Выложите массу в миску, застеленную пищевой пленкой, и поставьте в холодильник на 4 часа.
После застывания переверните торт на тарелку. Украсьте его растопленным шоколадом или сахарной пудрой.
Этот бисквитный торт получил название благодаря чередованию светлого и темного теста. Он прекрасно дополнит праздничный стол.
Ингредиенты:
Куриные яйца — 5 шт. (300 г)
Сахар — 320 г
Сливочное масло — 200 г
Сода — 6 г
Уксус (столовый) — 1 ч. ложка
Мука — 270 г
Какао-порошок — 50 г
Ванилин — 1 г
Сметана — 200 г
Приготовление:
Достаньте яйца до комнатной температуры. Растопите и остудите масло.
Просейте муку. Взбейте яйца с сахаром до густой пышной массы, добавьте муку, соду (погашенную уксусом), масло и сметану. Взбейте миксером до однородности.
Разделите тесто на две части. В одну добавьте 2 ст. ложки муки и ванилин, в другую — какао. Перемешайте каждую часть.
В смазанную маслом форму выливайте тесто поочередно, чтобы образовались полосы. Выпекайте при 200 ℃ около 30 минут. Когда верхушка начнет зарумяниваться, накройте пирог фольгой и уменьшите температуру до 180 ℃, доведите до готовности.
Готовый торт нарежьте на кусочки и подавайте. Можно украсить его шоколадной глазурью или сахарной пудрой.
Торт из трех шоколадных коржей с масляным кремом и глазурью был любимым лакомством как взрослых, так и детей. Несмотря на сложность, многие хозяйки в СССР готовили этот десерт.
Ингредиенты для теста:
Куриные яйца — 6 шт. (360 г)
Сахар — 150 г
Мука — 115 г
Какао-порошок — 25 г
Сливочное масло — 40 г
Абрикосовый джем — 120 г
Вода — 30 мл
Ингредиенты для крема и глазури:
Желток яйца — 1 шт.
Вода — 25 мл
Сгущенное молоко — 150 г
Сливочное масло — 280 г
Какао-порошок — 25 г
Ванильный сахар — 10 г
Темный шоколад — 90 г
Приготовление:
Разогрейте духовку до 190 ℃. Просейте муку. Разделите яйца на белки и желтки. Джем прогрейте и протрите через сито.
Желтки взбейте с половиной сахара. Белки взбейте отдельно, постепенно добавляя оставшийся сахар.
Аккуратно соедините белки с желтками, добавляя муку и какао порциями. Влейте растопленное масло. Перемешивайте снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.
Вылейте тесто в форму и выпекайте при 200 ℃ около 30 минут. Охладите, разрежьте на три коржа.
Для крема смешайте желток, воду и сгущенку. Подогрейте, постоянно помешивая, до загустения. Охладите. Масло взбейте с ванильным сахаром до пышности, добавьте кремовую основу и какао.
Пропитайте коржи сиропом из разведенного джема. Промажьте кремом, сложите торт, обмажьте боковые стороны. Уберите в холодильник на 2 часа.
Готовую Прагу украсьте растопленным шоколадом с маслом.
Источник: 56orb.ru