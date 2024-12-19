Как в детстве: рецепты легендарных советских сладостей на Новый год

Сложно забыть вкус этих лакомств, а повторить их совсем несложно

Сюжет Новый год

Новый год в Советском Союзе всегда был долгожданным праздником, особенно для детей, которые мечтали попробовать излюбленные угощения сразу после боя курантов. Предлагаем подборку рецептов, которые можно легко приготовить 31 декабря, чтобы порадовать всю семью.

Хворост Этот десерт, приготовленный во фритюре, получил свое название благодаря схожести с веточками и характерной хрупкости. В СССР он приобрел популярность благодаря простоте рецепта и доступности ингредиентов. Ингредиенты: Пшеничная мука — 150 г

Куриные яйца — 2 шт.

Водка — 1 ст. ложка

Соль — 5 г (0,5 ч. ложки)

Растительное масло — 1 стакан (190 г) Приготовление: Смешайте яйца, соль, муку и водку в глубокой миске. Замесите тесто, добавляя муку, если оно получается слишком жидким. Раскатайте тесто на присыпанном мукой столе и нарежьте на прямоугольники. Сделайте надрез в середине каждого, прокрутите одну сторону через отверстие. Разогрейте масло в сковороде с высокими бортиками и обжаривайте изделия до золотистой корочки на среднем огне. Готовый хворост выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Украсить можно сахарной пудрой. Фото: ru.freepik.com Что ели на Новый год в СССР? Рецепты главных салатов праздника Узнать подробнее Муравейник Простой в приготовлении торт, который стал настоящим хитом советских сладостей. Рецепт предусматривает использование теста, но для упрощения предлагаем взять готовое печенье. Ингредиенты: Сливочное масло — 200 г

Песочное печенье — 400 г

Вареная сгущенка — 380 г

По желанию: орехи или банан Приготовление: Размягченное масло взбейте до пышности, добавьте сгущенное молоко и взбейте еще раз. Поломайте печенье на маленькие кусочки, добавьте их в крем и аккуратно перемешайте. На этом этапе можно добавить орехи или кусочки банана. Выложите массу в миску, застеленную пищевой пленкой, и поставьте в холодильник на 4 часа. После застывания переверните торт на тарелку. Украсьте его растопленным шоколадом или сахарной пудрой. Фото: ru.pinterest.com Сможете ли вы отгадать эти советские блюда? Пройдите несложный тест Узнать подробнее Зебра Этот бисквитный торт получил название благодаря чередованию светлого и темного теста. Он прекрасно дополнит праздничный стол. Ингредиенты: Куриные яйца — 5 шт. (300 г)

Сахар — 320 г

Сливочное масло — 200 г

Сода — 6 г

Уксус (столовый) — 1 ч. ложка

Мука — 270 г

Какао-порошок — 50 г

Ванилин — 1 г

Сметана — 200 г Приготовление: Достаньте яйца до комнатной температуры. Растопите и остудите масло. Просейте муку. Взбейте яйца с сахаром до густой пышной массы, добавьте муку, соду (погашенную уксусом), масло и сметану. Взбейте миксером до однородности. Разделите тесто на две части. В одну добавьте 2 ст. ложки муки и ванилин, в другую — какао. Перемешайте каждую часть. В смазанную маслом форму выливайте тесто поочередно, чтобы образовались полосы. Выпекайте при 200 ℃ около 30 минут. Когда верхушка начнет зарумяниваться, накройте пирог фольгой и уменьшите температуру до 180 ℃, доведите до готовности. Готовый торт нарежьте на кусочки и подавайте. Можно украсить его шоколадной глазурью или сахарной пудрой. Фото: ru.freepik.com Прага Торт из трех шоколадных коржей с масляным кремом и глазурью был любимым лакомством как взрослых, так и детей. Несмотря на сложность, многие хозяйки в СССР готовили этот десерт. Ингредиенты для теста: Куриные яйца — 6 шт. (360 г)

Сахар — 150 г

Мука — 115 г

Какао-порошок — 25 г

Сливочное масло — 40 г

Абрикосовый джем — 120 г

Вода — 30 мл Ингредиенты для крема и глазури: Желток яйца — 1 шт.

Вода — 25 мл

Сгущенное молоко — 150 г

Сливочное масло — 280 г

Какао-порошок — 25 г

Ванильный сахар — 10 г

Темный шоколад — 90 г Приготовление: Разогрейте духовку до 190 ℃. Просейте муку. Разделите яйца на белки и желтки. Джем прогрейте и протрите через сито. Желтки взбейте с половиной сахара. Белки взбейте отдельно, постепенно добавляя оставшийся сахар. Аккуратно соедините белки с желтками, добавляя муку и какао порциями. Влейте растопленное масло. Перемешивайте снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Вылейте тесто в форму и выпекайте при 200 ℃ около 30 минут. Охладите, разрежьте на три коржа. Для крема смешайте желток, воду и сгущенку. Подогрейте, постоянно помешивая, до загустения. Охладите. Масло взбейте с ванильным сахаром до пышности, добавьте кремовую основу и какао. Пропитайте коржи сиропом из разведенного джема. Промажьте кремом, сложите торт, обмажьте боковые стороны. Уберите в холодильник на 2 часа. Готовую Прагу украсьте растопленным шоколадом с маслом. Источник: 56orb.ru Фото: 1MI Сколько стоят продукты для приготовления оливье к Новому году в 2024 году? Узнать подробнее Читайте также: Как выбрать качественные мандарины, икру и шампанское к Новому году? Советы экспертов Можно ли белгородцам запускать салюты при встрече Нового года? Как сэкономить на праздниках, не теряя качества: лайфхаки для Нового года