Как выбрать качественные мандарины, икру и шампанское к Новому году? Советы экспертов

С икрой всё немного сложнее: можно спокойно купить продукт, который на деле окажется имитированным. Однако опасной такую икру назвать нельзя: она изготавливается из концентрированного рыбного бульона и водорослей, поэтому не будет содержать тот перечень полезных свойств, которые имеются в настоящем продукте.