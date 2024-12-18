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Posted 18 декабря, 13:16

Published 18 декабря, 13:16

Modified 18 декабря, 13:20

Updated 18 декабря, 13:20

Часто в магазинах встречается не икра, а её имитация

Как выбрать качественные мандарины, икру и шампанское к Новому году? Советы экспертов

18 декабря 2024, 13:16
Фото: 1MI. Часто в магазинах встречается не икра, а её имитация

Белгородцам раскрыли секреты выбора мандаринов, икры и шампанского

Сюжет
Новый год
Как выбрать главные продукты новогоднего стола? Несколько советов дали сотрудники Белгородской испытательной лаборатории.

Чтобы выбрать мандарины без вредных пестицидов или хотя бы с их минимальным содержанием, нужно приобретать цитрусы в санкционированных магазинах. При этом в крупных торговых сетях мандарины перед продажей проверяют в лабораториях.

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С икрой всё немного сложнее: можно спокойно купить продукт, который на деле окажется имитированным. Однако опасной такую икру назвать нельзя: она изготавливается из концентрированного рыбного бульона и водорослей, поэтому не будет содержать тот перечень полезных свойств, которые имеются в настоящем продукте.

Зачастую в настоящей икре значительно больше граммов белка — около 30. В имитированной же белков насчитывается примерно 4 грамма. Можно смело покупать ту икру, которая изготовлена по ГОСТу, — такая маркировка должна находиться на баночке с продуктом. Состав тоже должен быть лаконичным: икра, вода, соль и несколько вкусовых добавок.

«Обращаем внимание: на тот и на другой продукт нанесена специальная маркировка, которая говорит о том, что продукт, хоть оригинальный, хоть имитационный, соответствует требованию технических регламентов. Такая продукция проходит надлежащий контроль», — отметили специалисты.
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Шампанское же может оказаться фальсификатом. Чтобы избежать покупки нелегального алкоголя, следует визуально оценить продукт: печать и шрифты должны быть качественными, а акцизы и маркировки присутствовали и соответствовали требованиям.

У шампанского должна быть не пластиковая пробка, а из пробкового дерева. При открывании бутылки же обязательно должен выйти дымок, а при наливании — присутствовать плотная пена и газы. Это одни из показателей качества.

Кроме того, покупать истекшее по сроку годности шампанское нельзя — этот алкоголь недостаточно крепкий и не может храниться годами. Максимальный срок годности — 18 месяцев.

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