Как сэкономить на праздниках, не теряя качества: лайфхаки для Нового года

Posted 12 декабря, 05:49
Published 12 декабря, 05:49
Modified 12 декабря, 05:51
Updated 12 декабря, 05:51
Чем ближе Новый год, тем выше цены на подарки, еду и украшения. Чтобы избежать переплат, начните закупки в ноябре или начале декабря. Уже сейчас можно приобрести товары длительного хранения: напитки, специи, сувениры. Также можно заморозить некоторые продукты. Это позволит вам избежать ажиотажа в магазинах и долгих очередей. Также учтите, что службы доставки в декабре работают медленнее, поэтому ранние заказы помогут избежать срывов сроков.
Совет: Забронируйте заранее билеты на мероприятия, столик в ресторане или отель, если планируете праздновать вне дома.
Перед походом в магазин составьте список нужных товаров. Это поможет избежать импульсивных покупок или неувязок со временем доставки на маркетплейсах. Заранее решите, что хотите подарить близким, и постарайтесь выбирать практичные вещи, которые подойдут именно для них. Например, для коллег подойдут универсальные подарки вроде термокружек или сладких наборов.
Совет: Сэкономьте на подарках, сделав их своими руками. Например, приготовьте домашний джем, оформите коробочку с самодельными имбирными пряниками или создайте открытки ручной работы.
Большинство онлайн-магазинов предлагает промокоды и скидки перед праздниками. Обратите внимание на распродажи, такие как «Черная пятница» и «Киберпонедельник». Такие акции часто распространяются на подарки, одежду и даже продукты. А приложения с кешбэком помогут вернуть часть потраченных денег.
Где искать промокоды: Сайты-агрегаторы, тематические группы в социальных сетях или рассылки магазинов.
Декорирование пространства необязательно должно стоить дорого. Дайте вторую жизнь прошлогодним игрушкам и гирляндам. Используйте природные материалы: ветки ели, шишки, сушеные апельсины и орехи. Также можно сделать гирлянды из цветной бумаги или создать снежинки из подручных материалов.
Совет: Украсьте стол свечами, композициями из шишек и хвоей, чтобы создать атмосферу уюта.
Не покупайте новый наряд на один вечер. Проведите ревизию гардероба и попробуйте скомбинировать вещи, которые у вас уже есть. Или загляните на своп-вечеринки или в секонд-хенды, где можно найти интересные и доступные варианты.
Идея: Одолжите аксессуары или платья у друзей, чтобы разнообразить свой образ.
Красивую упаковку можно сделать самостоятельно. Используйте старые газеты, журналы, тканевые лоскуты или стеклянные банки. Декорируйте их бечевкой, сушеными фруктами и веточками хвои.
Плюс: Такой подход не только сэкономит деньги, но и будет более экологичным.
Не обязательно готовить избыточное количество блюд. Вспомните, какие блюда не пользовались популярностью в прошлом году, и исключите их из меню. Ставьте на стол не только привычные блюда, но и легкие закуски, например, овощные салаты и запеченные овощи.
Совет: Организуйте общий стол с друзьями. Пусть каждый принесет свое фирменное блюдо — это разнообразит меню и снизит ваши расходы.
Праздничные мероприятия не всегда требуют больших вложений. Покатайтесь на коньках, посетите новогодние ярмарки или организуйте дома киновечер с любимыми праздничными фильмами. Также можно устроить тематические игры или мастер-классы.
Пример: Сделайте фотозону из старого пледа, гирлянд и игрушек. Веселые фото создадут праздничное настроение без лишних трат.
Перед праздниками определите, сколько денег вы готовы потратить. Разделите сумму на категории: подарки, продукты, развлечения, украшения. Это поможет контролировать траты и избежать финансового стресса.
Лайфхак: Установите лимиты на каждую категорию. Например, на подарки коллегам выделите фиксированную сумму.
Источники: novochag.ru, rbc.ru