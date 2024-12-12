Как сэкономить на праздниках, не теряя качества: лайфхаки для Нового года

Чем ближе Новый год, тем выше цены на подарки, еду и украшения. Чтобы избежать переплат, начните закупки в ноябре или начале декабря. Уже сейчас можно приобрести товары длительного хранения: напитки, специи, сувениры. Также можно заморозить некоторые продукты. Это позволит вам избежать ажиотажа в магазинах и долгих очередей. Также учтите, что службы доставки в декабре работают медленнее, поэтому ранние заказы помогут избежать срывов сроков.