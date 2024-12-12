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Posted 12 декабря, 05:49

Published 12 декабря, 05:49

Modified 12 декабря, 05:51

Updated 12 декабря, 05:51

Как сэкономить на праздниках, не теряя качества: лайфхаки для Нового года

Как сэкономить на праздниках, не теряя качества: лайфхаки для Нового года

12 декабря 2024, 05:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Новый год традиционно связан с масштабными тратами: на подарки, угощения и украшения. Однако создать волшебную атмосферу можно и без серьезных финансовых потерь. В этой статье мы собрали практические советы, которые помогут провести праздник ярко и экономно.

1. Начните подготовку заранее

Чем ближе Новый год, тем выше цены на подарки, еду и украшения. Чтобы избежать переплат, начните закупки в ноябре или начале декабря. Уже сейчас можно приобрести товары длительного хранения: напитки, специи, сувениры. Также можно заморозить некоторые продукты. Это позволит вам избежать ажиотажа в магазинах и долгих очередей. Также учтите, что службы доставки в декабре работают медленнее, поэтому ранние заказы помогут избежать срывов сроков.

Совет: Забронируйте заранее билеты на мероприятия, столик в ресторане или отель, если планируете праздновать вне дома.

2. Покупайте осознанно и используйте списки

Перед походом в магазин составьте список нужных товаров. Это поможет избежать импульсивных покупок или неувязок со временем доставки на маркетплейсах. Заранее решите, что хотите подарить близким, и постарайтесь выбирать практичные вещи, которые подойдут именно для них. Например, для коллег подойдут универсальные подарки вроде термокружек или сладких наборов.

Совет: Сэкономьте на подарках, сделав их своими руками. Например, приготовьте домашний джем, оформите коробочку с самодельными имбирными пряниками или создайте открытки ручной работы.

Фото: ru.freepik.com

3. Ищите скидки, промокоды и кешбэк

Большинство онлайн-магазинов предлагает промокоды и скидки перед праздниками. Обратите внимание на распродажи, такие как «Черная пятница» и «Киберпонедельник». Такие акции часто распространяются на подарки, одежду и даже продукты. А приложения с кешбэком помогут вернуть часть потраченных денег.

Где искать промокоды: Сайты-агрегаторы, тематические группы в социальных сетях или рассылки магазинов.

4. Украшайте дом с фантазией

Декорирование пространства необязательно должно стоить дорого. Дайте вторую жизнь прошлогодним игрушкам и гирляндам. Используйте природные материалы: ветки ели, шишки, сушеные апельсины и орехи. Также можно сделать гирлянды из цветной бумаги или создать снежинки из подручных материалов.

Совет: Украсьте стол свечами, композициями из шишек и хвоей, чтобы создать атмосферу уюта.

Фото: ru.freepik.com

5. Составьте праздничный гардероб без затрат

Не покупайте новый наряд на один вечер. Проведите ревизию гардероба и попробуйте скомбинировать вещи, которые у вас уже есть. Или загляните на своп-вечеринки или в секонд-хенды, где можно найти интересные и доступные варианты.

Идея: Одолжите аксессуары или платья у друзей, чтобы разнообразить свой образ.

6. Экономьте на упаковке подарков

Красивую упаковку можно сделать самостоятельно. Используйте старые газеты, журналы, тканевые лоскуты или стеклянные банки. Декорируйте их бечевкой, сушеными фруктами и веточками хвои.

Плюс: Такой подход не только сэкономит деньги, но и будет более экологичным.

Фото: ru.freepik.com

7. Сократите расходы на стол

Не обязательно готовить избыточное количество блюд. Вспомните, какие блюда не пользовались популярностью в прошлом году, и исключите их из меню. Ставьте на стол не только привычные блюда, но и легкие закуски, например, овощные салаты и запеченные овощи.

Совет: Организуйте общий стол с друзьями. Пусть каждый принесет свое фирменное блюдо — это разнообразит меню и снизит ваши расходы.

8. Развлекайтесь без затрат

Праздничные мероприятия не всегда требуют больших вложений. Покатайтесь на коньках, посетите новогодние ярмарки или организуйте дома киновечер с любимыми праздничными фильмами. Также можно устроить тематические игры или мастер-классы.

Пример: Сделайте фотозону из старого пледа, гирлянд и игрушек. Веселые фото создадут праздничное настроение без лишних трат.

Фото: ru.freepik.com

9. Планируйте бюджет

Перед праздниками определите, сколько денег вы готовы потратить. Разделите сумму на категории: подарки, продукты, развлечения, украшения. Это поможет контролировать траты и избежать финансового стресса.

Лайфхак: Установите лимиты на каждую категорию. Например, на подарки коллегам выделите фиксированную сумму.

Источники: novochag.ru, rbc.ru

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