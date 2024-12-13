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Posted 13 декабря, 07:44

Published 13 декабря, 07:44

Modified 13 декабря, 07:44

Updated 13 декабря, 07:44

Оливье в Белгородской области стал дороже

Сколько стоят продукты для приготовления оливье к Новому году в 2024 году?

13 декабря 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney. Оливье в Белгородской области стал дороже

В Белгородской области за год подорожал оливье

Сюжет
Новый год
Стоимость приготовления салата оливье в России в 2024 году варьируется более чем на 1000 рублей в зависимости от региона. Bankiros.ru посчитал, во сколько обойдётся блюдо на основе цен, которые анализирует Росстат.

В сравнении с 2023 годом цена на оливье в России выросла примерно на 20%. В прошлом году в среднем по стране, если опираться на декабрьские цены, приготовление оливье могло обойтись в 231 рубль. В текущем году стоимость почти не изменилась — 228 рублей. Ознакомиться с изменением стоимости продуктов, которые входят в рецепт, можно ниже.

Стоит отметить, что цифры взяли у Росстата, но цен на консервированный зелёный горошек и солёные огурцы не было, поэтому взяли цены на консервированные овощи и свежие огурцы.

В Белгородской области стоимость приготовления оливье за год выросла, но осталась всё равно ниже, чем в большей части регионов России. Было 184 рубля, а стало 195 рублей.

Дешевле всего в этом году приготовления салата обойдётся жителям Республики Мордовия, где цена салата составляет всего 183 рубля. А вот дороже — в Чукотском автономном округе. Там придётся потратить 624 рубля.

Всё традиционное застолье на Новый год для белгородцев выйдет где-то в 8 тысяч рублей.

Изменение цен на продукты для салата оливьеИзменение цен на продукты для салата оливье
Изменение цен на продукты для салата оливье. Фото: Bankiros.ru
Белгородцам одним из немногих салат оливье обойдётся дёшево
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