Сколько стоят продукты для приготовления оливье к Новому году в 2024 году?

В сравнении с 2023 годом цена на оливье в России выросла примерно на 20%. В прошлом году в среднем по стране, если опираться на декабрьские цены, приготовление оливье могло обойтись в 231 рубль. В текущем году стоимость почти не изменилась — 228 рублей. Ознакомиться с изменением стоимости продуктов, которые входят в рецепт, можно ниже.