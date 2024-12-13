Сколько стоят продукты для приготовления оливье к Новому году в 2024 году?

Posted 13 декабря, 07:44
Published 13 декабря, 07:44
Modified 13 декабря, 07:44
Updated 13 декабря, 07:44
В сравнении с 2023 годом цена на оливье в России выросла примерно на 20%. В прошлом году в среднем по стране, если опираться на декабрьские цены, приготовление оливье могло обойтись в 231 рубль. В текущем году стоимость почти не изменилась — 228 рублей. Ознакомиться с изменением стоимости продуктов, которые входят в рецепт, можно ниже.
Стоит отметить, что цифры взяли у Росстата, но цен на консервированный зелёный горошек и солёные огурцы не было, поэтому взяли цены на консервированные овощи и свежие огурцы.
В Белгородской области стоимость приготовления оливье за год выросла, но осталась всё равно ниже, чем в большей части регионов России. Было 184 рубля, а стало 195 рублей.
Дешевле всего в этом году приготовления салата обойдётся жителям Республики Мордовия, где цена салата составляет всего 183 рубля. А вот дороже — в Чукотском автономном округе. Там придётся потратить 624 рубля.
Всё традиционное застолье на Новый год для белгородцев выйдет где-то в 8 тысяч рублей.