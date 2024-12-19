Что ели на Новый год в СССР? Рецепты главных салатов праздника

Новый год в Советском Союзе немыслим без традиционных салатов, вкус которых стал символом праздника. Несмотря на то, что сегодня существует огромное количество вариантов, многих из нас по-прежнему тянет к тем рецептам, которые знакомы с детства. Мы собрали для вас наиболее аутентичные рецепты, максимально приближенные к тем, что готовили в Советское время.