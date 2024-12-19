Что ели на Новый год в СССР? Рецепты главных салатов праздника

Posted 19 декабря, 10:28
Published 19 декабря, 10:28
Modified 19 декабря, 11:14
Updated 19 декабря, 11:14
Новый год в Советском Союзе немыслим без традиционных салатов, вкус которых стал символом праздника. Несмотря на то, что сегодня существует огромное количество вариантов, многих из нас по-прежнему тянет к тем рецептам, которые знакомы с детства. Мы собрали для вас наиболее аутентичные рецепты, максимально приближенные к тем, что готовили в Советское время.
В условиях дефицита в СССР рецепт оливье подвергся небольшим изменениям. Согласно первоначальной версии, этот салат готовился с говяжьим языком и красной икрой. Однако советские хозяйки заменяли эти ингредиенты на мясо, колбасу и морковь, в зависимости от того, что было в доме. Сегодня существует множество вариаций этого новогоднего блюда, но на самом деле дело состоит в заправке.
Ингредиенты: картофель, морковь, яйца, консервированный горошек, маринованные огурцы, докторская колбаса, сметана, майонез, соль.
Приготовление: отварите картофель, морковь и яйца, очистите их. Нарежьте все компоненты мелким кубиком, заправьте сметаной и майонезом, посолите. Перемешайте. Для украшения можно использовать свежую зелень.
Этот салат был неизменным атрибутом на новогоднем столе каждой хозяйки в СССР. Основными ингредиентами оставались селедка и свекла, в то время как другие компоненты варьировались в зависимости от семейных предпочтений и запасов. Мы предлагаем классическую версию без яиц и яблок.
Ингредиенты: одна селедка, картофель, морковь, свекла, майонез, красный лук.
Приготовление: отварите все овощи. Селедку разделайте и нарежьте кубиками. Лук нарежьте по своему вкусу. Натертые овощи распределите по слоям на тарелке, чередуя их и каждый слой смазывая майонезом. Рекомендуемую последовательность: картошка, селедка, лук, морковь, свекла. Салат можно украсить зеленью. Приготовив его заранее, вы позволите вкусам «настояться», и он станет еще вкуснее.
Этот салат был специально создан в СССР. В его основе было не менее девяти слоев, и ингредиенты строго регламентировались — яйца, консервы, сыр, сливочное масло и майонез. В столовых подавали именно такую версию, но в нашем рецепте, оставаясь верными традициям, мы добавим морковь и картошку.
Ингредиенты: консервы (желательно в собственном соку), вареная картошка, вареная морковь, яйца, майонез, сыр.
Приготовление: консервированные продукты разомните вилкой, овощи, сыр и яйца натрите на крупной терке. Начинайте сборку с яйца, каждый слой чередуйте с майонезом. Последовательность слоев: яйца, майонез, картошка, майонез, консервы, лук, майонез, морковь, сверху — сыр.
Если используете репчатый лук, чтобы убрать его горечь, ошпарьте его кипятком на 10 минут.
Для этого салата можно использовать как вареные, так и запеченные овощи. Одним из преимуществ является возможность варьировать состав, исключив капусту, но добавив другие ингредиенты. Это отличный низкокалорийный салат, который понравится всем.
Ингредиенты: картофель, морковь, соленые огурцы, сладкий красный лук, консервированный зеленый горошек, квашеная капуста, растительное масло, винный уксус.
Приготовление: овощи отварите или запеките, затем мелко нарежьте. Также нарежьте капусту для удобства. Добавьте горошек, заправьте уксусом и маслом, все хорошо перемешайте. По вкусу можно подсолить. Лучше всего поставить салат в холодильник на час перед подачей.
Чтобы салат выглядел красиво, нарежьте все ингредиенты так, чтобы они имели похожие размеры с горошком. Это придаст эстетичный вид и улучшит вкус.
Завершающим в нашем списке идет салат с крабовым мясом. Хотя сегодня часто используют крабовые палочки, в Советском Союзе в этом салате использовали настоящее мясо краба. Вы можете выбрать любые ингредиенты, которые вам по вкусу.
Ингредиенты: крабовые палочки, консервированная кукуруза, яйцо, свежий огурец, соль, перец, майонез.
Приготовление: отварите яйца. Все ингредиенты нарежьте мелкими кусочками и смешайте с майонезом.
Источник: 56orb.ru