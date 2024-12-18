Можно ли белгородцам запускать салюты при встрече Нового года?

Также Антоненко добавил, что существует пять классов пиротехники, первые три из которых считаются бытовыми. К первому классу относятся хлопушки, бенгальские огни и «фонтаны холодного огня». Они могут использоваться в помещениях, радиус опасной зоны составляет не более полуметра.