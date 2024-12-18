Можно ли белгородцам запускать салюты при встрече Нового года?

Posted 18 декабря, 12:46
Published 18 декабря, 12:46
Modified 18 декабря, 12:48
Updated 18 декабря, 12:48
По словам Потапова, в соответствии с решением оперативного штаба Белгородской области, которое приняли 10 июня 2024 года, в регионе временно запрещается продавать и использовать пиротехнические изделия, в том числе бытового назначения.
На данный момент запрет не снят. Он будет действовать до особого распоряжения.
Напомним, ранее белгородец обратился с вопросом об использовании «холодных огней». На него ответил врио замгубернатора Андрей Антоненко. Чиновник напомнил, что в настоящий момент в области запрещена продажа петард, фейерверков и салютов, исключение — хлопушки и бенгальские свечи.
Также Антоненко добавил, что существует пять классов пиротехники, первые три из которых считаются бытовыми. К первому классу относятся хлопушки, бенгальские огни и «фонтаны холодного огня». Они могут использоваться в помещениях, радиус опасной зоны составляет не более полуметра.