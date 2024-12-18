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Posted 18 декабря, 12:46

Published 18 декабря, 12:46

Modified 18 декабря, 12:48

Updated 18 декабря, 12:48

Белгородцам нельзя взрывать пиротехнику на Новый год

Можно ли белгородцам запускать салюты при встрече Нового года?

18 декабря 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцам нельзя взрывать пиротехнику на Новый год

Сюжет
МЧС
Запрет на фейерверки, петарды и салюты продолжает действовать, его никто не отменял, рассказал начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов.

По словам Потапова, в соответствии с решением оперативного штаба Белгородской области, которое приняли 10 июня 2024 года, в регионе временно запрещается продавать и использовать пиротехнические изделия, в том числе бытового назначения.

На данный момент запрет не снят. Он будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, ранее белгородец обратился с вопросом об использовании «холодных огней». На него ответил врио замгубернатора Андрей Антоненко. Чиновник напомнил, что в настоящий момент в области запрещена продажа петард, фейерверков и салютов, исключение — хлопушки и бенгальские свечи.

Также Антоненко добавил, что существует пять классов пиротехники, первые три из которых считаются бытовыми. К первому классу относятся хлопушки, бенгальские огни и «фонтаны холодного огня». Они могут использоваться в помещениях, радиус опасной зоны составляет не более полуметра.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Пиротехника#Запрет#Фейерверки#Пресс-конференция#Белгород#Андрей Антоненко#Петарды#Хлопушки#Салюты#Холодные огни
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