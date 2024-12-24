Как выбрать и где купить натуральную ёлку в Белгороде?

Posted 24 декабря, 07:44
Published 24 декабря, 07:44
Modified 24 декабря, 08:21
Updated 24 декабря, 08:21
Живая ёлка приносит в дом неповторимый хвойный аромат и атмосферу праздника. Она отличается натуральным внешним видом и является экологичной, так как легко перерабатывается после праздников. Однако её срок службы ограничен: после двух недель в помещении ёлка начинает терять иголки. Кроме того, за деревом требуется уход — регулярный полив, чтобы сохранить свежесть. После праздников могут возникнуть сложности с утилизацией, так как выброс ёлки в мусор во многих регионах запрещён.
Однако, многие останавливают свой выбор не только на ёлках, но и на других хвойных деревьях.
Чтобы не ошибиться с выбором, важно разобраться в разновидностях деревьев. Основные варианты:
Преимущества: Приятный и яркий хвойный аромат, классический вид, плотные ветви легко выдерживают игрушки и украшения.
Недостатки: Быстро осыпаются иголки, требует регулярного полива.
Преимущества: Более пушистая, иголки держатся дольше (до трёх недель), доступная цена благодаря быстрому росту дерева, мягкие иголки безопасны для детей и не колются.
Недостатки: Менее выраженный аромат, рыхлая крона не так симметрична, как у других деревьев, тяжёлые игрушки на ветках могут выглядеть неуклюже.
Преимущества: Долговечность (до шести недель), мягкие иголки, стойкий запах, её «идеальная» форма делает её украшение особенно эффектным.
Недостатки: Обычно дороже других видов, сложно найти в продаже.
Каждый вариант подходит для разных ситуаций. Если вы ищете бюджетный вариант и долговечность — выбирайте сосну. Для тех, кто хочет видеть идеальное, симметричное и стойкое дерево, подойдёт пихта. Если предпочтение отдаётся классике и насыщенному аромату, ель станет отличным выбором. Учитывайте свои желания, бюджет и условия в доме, чтобы сделать покупку максимально удачной.
В Белгороде, начиная с 14 декабря, можно приобрести натуральные ёлки на специализированных ёлочных базарах. Эти торговые точки будут работать до 31 декабря, предлагая покупателям ели, сосны и хвойные ветки, привезённые из питомников Ижевской, Пермской, Челябинской, Брянской и Ярославской областей. Каждый из ёлочных базаров будет открыт с 9:00 до 21:00, где можно будет найти деревья разных размеров, с ценой от 1000 рублей за метр сосны и от 1300 рублей за метр ели. Адреса торговых точек можно посмотреть на карте от мэрии города.
В Белгороде и Белгородской области есть питомники, в которых предлагают купить деревья, выращенные с соблюдением экологических норм. Цены на маленькие хвойные растения начинаются от 300 рублей. Идеально подойдёт, если вы хотите высадить на своём участке.
Возможность выбрать и заказать ёлку с доставкой представляют и маркетплейсы. Обязательно проверьте, чтобы продавец предоставлял сертификаты качества. Небольшие новогодние деревья в основном стоят от 1000 до 3000 рублей.
Главное правило: покупать живую ёлку лучше всего в последних числах декабря, как можно ближе к праздникам.Чтобы выбрать свежую и качественную живую ёлку, следуйте этим рекомендациям:
Покупайте у официальных продавцов.
Приобретайте ёлку только в специализированных местах с разрешением на продажу. На легально срубленных деревьях должны быть чипы или бирки, указывающие происхождение.
Оцените цвет хвои.
Свежее дерево имеет насыщенный зелёный цвет, а иголки плотные и не осыпаются при лёгком прикосновении. Если хвоя пожелтела или осыпается, дерево срезано давно.
Проверьте упругость веток.
Проведите рукой по ветке — если хвоя остаётся на руках, ёлка не свежая. Согните ветку: она должна быть гибкой и не ломаться.
Посмотрите на срез ствола.
У свежей ёлки срез светлый и смолистый. Тёмный или сухой срез говорит о том, что дерево простояло слишком долго. Обратите внимание на толщину ствола: для ёлки высотой около 1,5 м он должен быть не меньше 5-6 см.
Понюхайте хвою.
Слегка разотрите иголки между пальцами. Если ёлка свежая, вы почувствуете яркий хвойный аромат.
Чтобы натуральная ёлка оставалась свежей и не осыпалась до конца праздников, важно правильно за ней ухаживать:
Принесённую домой ёлку сначала разместите в прохладном месте: на застеклённом балконе, в кладовке или на лестничной площадке. Это поможет дереву адаптироваться к перепаду температур и уменьшит риск осыпания иголок.
Перед установкой отпилите 2-3 см от нижней части ствола. Это уберёт слой затвердевшего сока и улучшит способность дерева впитывать воду.
Используйте устойчивую ёмкость с водой вместо обычной подставки.
Установите ёлку вдали от батарей и других источников тепла. Высокая температура и перепады сушат дерево и ускоряют осыпание хвои.
Живое дерево потребляет до 1,5 литров воды в день. Обязательно используйте подставку с резервуаром для воды и проверяйте её наполнение ежедневно. Также используйте опрыскиватель для увлажнения хвои.
Для продления свежести ёлки добавьте в воду:
Живая ёлка — это украшение, требующее соблюдения мер безопасности:
Избегайте установки возле источников огня.
Убедитесь, что гирлянды соответствуют требованиям безопасности.
После завершения новогодних праздников живая ёлка требует правильной утилизации. Согласно правилам, выбрасывать хвойные деревья в мусорные контейнеры строго запрещено, так как это может повредить мусоровозы и нарушить работу перерабатывающих комплексов.
В многоквартирных домах деревья рекомендуется оставлять на площадках для крупногабаритных отходов, где их вывозом займутся управляющие компании. В частном секторе муниципалитеты организуют отдельные сборы и доставляют ёлки на переработку. Специальные дробилки превращают деревья в щепу, которая используется как экологичное топливо, что позволяет продолжить жизнь новогоднего символа с пользой для окружающей среды.