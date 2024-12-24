Как выбрать и где купить натуральную ёлку в Белгороде?

В Белгороде, начиная с 14 декабря, можно приобрести натуральные ёлки на специализированных ёлочных базарах. Эти торговые точки будут работать до 31 декабря, предлагая покупателям ели, сосны и хвойные ветки, привезённые из питомников Ижевской, Пермской, Челябинской, Брянской и Ярославской областей. Каждый из ёлочных базаров будет открыт с 9:00 до 21:00, где можно будет найти деревья разных размеров, с ценой от 1000 рублей за метр сосны и от 1300 рублей за метр ели. Адреса торговых точек можно посмотреть на карте от мэрии города.