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Posted 24 декабря, 07:44

Published 24 декабря, 07:44

Modified 24 декабря, 08:21

Updated 24 декабря, 08:21

Как выбрать и где купить натуральную ёлку в Белгороде?

Как выбрать и где купить натуральную ёлку в Белгороде?

24 декабря 2024, 07:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Новый год — праздник, который невозможно представить без праздничной ёлки. В последние годы натуральные ёлки приобретают всё большую популярность, ведь они создают особую атмосферу праздника благодаря своему аромату и природной красоте. Однако выбор такого дерева требует особого подхода. Рассмотрим,

Живая ёлка приносит в дом неповторимый хвойный аромат и атмосферу праздника. Она отличается натуральным внешним видом и является экологичной, так как легко перерабатывается после праздников. Однако её срок службы ограничен: после двух недель в помещении ёлка начинает терять иголки. Кроме того, за деревом требуется уход — регулярный полив, чтобы сохранить свежесть. После праздников могут возникнуть сложности с утилизацией, так как выброс ёлки в мусор во многих регионах запрещён.

Однако, многие останавливают свой выбор не только на ёлках, но и на других хвойных деревьях.

Виды новогодних деревьев

Чтобы не ошибиться с выбором, важно разобраться в разновидностях деревьев. Основные варианты:

Ель обыкновенная

  • Преимущества: Приятный и яркий хвойный аромат, классический вид, плотные ветви легко выдерживают игрушки и украшения.

  • Недостатки: Быстро осыпаются иголки, требует регулярного полива.

Сосна

  • Преимущества: Более пушистая, иголки держатся дольше (до трёх недель), доступная цена благодаря быстрому росту дерева, мягкие иголки безопасны для детей и не колются.

  • Недостатки: Менее выраженный аромат, рыхлая крона не так симметрична, как у других деревьев, тяжёлые игрушки на ветках могут выглядеть неуклюже.

Пихта

  • Преимущества: Долговечность (до шести недель), мягкие иголки, стойкий запах, её «идеальная» форма делает её украшение особенно эффектным.

  • Недостатки: Обычно дороже других видов, сложно найти в продаже.

Фото: ru.freepik.com

Какое дерево выбрать?

Каждый вариант подходит для разных ситуаций. Если вы ищете бюджетный вариант и долговечность — выбирайте сосну. Для тех, кто хочет видеть идеальное, симметричное и стойкое дерево, подойдёт пихта. Если предпочтение отдаётся классике и насыщенному аромату, ель станет отличным выбором. Учитывайте свои желания, бюджет и условия в доме, чтобы сделать покупку максимально удачной.

Фото: 1MI

Где купить натуральную ёлку в Белгороде

Еловые базары:

В Белгороде, начиная с 14 декабря, можно приобрести натуральные ёлки на специализированных ёлочных базарах. Эти торговые точки будут работать до 31 декабря, предлагая покупателям ели, сосны и хвойные ветки, привезённые из питомников Ижевской, Пермской, Челябинской, Брянской и Ярославской областей. Каждый из ёлочных базаров будет открыт с 9:00 до 21:00, где можно будет найти деревья разных размеров, с ценой от 1000 рублей за метр сосны и от 1300 рублей за метр ели. Адреса торговых точек можно посмотреть на карте от мэрии города.

Садовые центры и питомники:

В Белгороде и Белгородской области есть питомники, в которых предлагают купить деревья, выращенные с соблюдением экологических норм. Цены на маленькие хвойные растения начинаются от 300 рублей. Идеально подойдёт, если вы хотите высадить на своём участке.

Интернет-магазины:

Возможность выбрать и заказать ёлку с доставкой представляют и маркетплейсы. Обязательно проверьте, чтобы продавец предоставлял сертификаты качества. Небольшие новогодние деревья в основном стоят от 1000 до 3000 рублей.

Новогодние ёлки в Белгороде: как выбрать и где купить
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Фото: 1MI

Как выбрать свежую ёлку

Главное правило: покупать живую ёлку лучше всего в последних числах декабря, как можно ближе к праздникам.Чтобы выбрать свежую и качественную живую ёлку, следуйте этим рекомендациям:

  • Покупайте у официальных продавцов.

    Приобретайте ёлку только в специализированных местах с разрешением на продажу. На легально срубленных деревьях должны быть чипы или бирки, указывающие происхождение.

  • Оцените цвет хвои.

    Свежее дерево имеет насыщенный зелёный цвет, а иголки плотные и не осыпаются при лёгком прикосновении. Если хвоя пожелтела или осыпается, дерево срезано давно.

  • Проверьте упругость веток.

    Проведите рукой по ветке — если хвоя остаётся на руках, ёлка не свежая. Согните ветку: она должна быть гибкой и не ломаться.

  • Посмотрите на срез ствола.

    У свежей ёлки срез светлый и смолистый. Тёмный или сухой срез говорит о том, что дерево простояло слишком долго. Обратите внимание на толщину ствола: для ёлки высотой около 1,5 м он должен быть не меньше 5-6 см.

  • Понюхайте хвою.

    Слегка разотрите иголки между пальцами. Если ёлка свежая, вы почувствуете яркий хвойный аромат.

Уход за живой ёлкой дома

Чтобы натуральная ёлка оставалась свежей и не осыпалась до конца праздников, важно правильно за ней ухаживать:

Подготовка дерева

  • Принесённую домой ёлку сначала разместите в прохладном месте: на застеклённом балконе, в кладовке или на лестничной площадке. Это поможет дереву адаптироваться к перепаду температур и уменьшит риск осыпания иголок.

  • Перед установкой отпилите 2-3 см от нижней части ствола. Это уберёт слой затвердевшего сока и улучшит способность дерева впитывать воду.

Правильная установка

  • Используйте устойчивую ёмкость с водой вместо обычной подставки.

  • Установите ёлку вдали от батарей и других источников тепла. Высокая температура и перепады сушат дерево и ускоряют осыпание хвои.

Полив и увлажнение

  • Живое дерево потребляет до 1,5 литров воды в день. Обязательно используйте подставку с резервуаром для воды и проверяйте её наполнение ежедневно. Также используйте опрыскиватель для увлажнения хвои.

  • Для продления свежести ёлки добавьте в воду:

    • соль на кончике ножа,
    • 1 столовую ложку сахара,
    • 1 таблетку аспирина.
      Эти добавки помогут сохранить ёлку зелёной, но не переусердствуйте с сахаром, чтобы избежать гниения.
  • Для ещё большей эффективности можно выбрать готовые препараты, такие как «Циркон», «Органик баланс» или другие составы для ухода за срезанными растениями.
Фото: ru.freepik.com

Безопасность и утилизация

Живая ёлка — это украшение, требующее соблюдения мер безопасности:

Установка

  • Избегайте установки возле источников огня.

  • Убедитесь, что гирлянды соответствуют требованиям безопасности.

Утилизация

После завершения новогодних праздников живая ёлка требует правильной утилизации. Согласно правилам, выбрасывать хвойные деревья в мусорные контейнеры строго запрещено, так как это может повредить мусоровозы и нарушить работу перерабатывающих комплексов.

В многоквартирных домах деревья рекомендуется оставлять на площадках для крупногабаритных отходов, где их вывозом займутся управляющие компании. В частном секторе муниципалитеты организуют отдельные сборы и доставляют ёлки на переработку. Специальные дробилки превращают деревья в щепу, которая используется как экологичное топливо, что позволяет продолжить жизнь новогоднего символа с пользой для окружающей среды.

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