Новогодние ёлки в Белгороде: как выбрать и где купить

Posted 14 декабря, 05:00
Published 14 декабря, 05:00
Modified 14 декабря, 05:00
Updated 14 декабря, 05:00
В прошлом году продажу новогодних деревьев открыли 16 декабря. Тогда в городе заработало более 30 торговых точек. Метровая сосна могла обойтись белгородцам от 800 рублей. Ели дороже — от тысячи рублей.
В этот раз открыть ёлочные базары изначально планировали за две недели до начала новогодних праздников. «Аргументы и факты» писали, что они начнут работать с 17 декабря. Это позже подтвердил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Но позже мэрия перенесла дату по просьбам жителей на выходной день — 14 декабря. Проработают они вплоть до 31-го числа. Правда, точек будет почти в два раза меньше — 17, так как жители всё реже отдают предпочтение именно живым деревьям.
Все адреса ёлочных базаров разместили на специальной карте. Купить ёлку можно ещё и в лесничестве.
В ассортименте будут сосны, ели и хвойные ветки. Новогодних красавиц привезут из питомников Ижевска, Перми, Челябинска, Брянска и Ярославля. Ранее покупатели просили возможность приобрести деревья в кадках, но этот вариант отмели из-за невостребованности.
Стоимость ёлки значительно подросла. Теперь цена на метр сосны начинается от 1 тысячи рублей, а ели — от 1,3 тысячи рублей. Открываться базары будут ежедневно в 09:00, а закрываться в 21:00.
От разнообразия выбора живых деревьев на базаре разбегаются глаза. Но в белгородском отделении Роспотребнадзора рассказали, на что необходимо обратить внимание при покупке.
Во-первых, несмотря на то, что базары открываются уже 14-го числа, торопиться покупать ёлку не стоит. Лучше сделать это после 20-х чисел, чтобы дерево не осыпалось до наступления праздника. Идите за ней утром, когда на улице ещё светло. Так будет проще разглядеть изъяны и не расстроиться, придя домой.
Во-вторых, важно определиться с видом дерева. Обыкновенная, голубая, датская и канадская ель — каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Они отличаются по стоимости, цвету и виду иголок, все имеют стойкий хвойный запах, но засыхают в тепле в течение десяти дней после сруба.
Пушистая сосна и будет дешевле, и дольше простоит, но выделяет липкую смолу. А та же пихта, хоть и почти не пахнет, при хорошем уходе вполне простоит около месяца, так ещё и иголки у неё не колются.
В-третьих, ветки ёлки должны быть гибкими. Хороший способ определить состояние дерева — раздавить несколько хвоинок в пальцах. Если от них начал исходить характерный приятный аромат, а на руках остался маслянистый след — ёлка не переморожена и не высохла, то есть простоит до зимних праздников.
В-четвёртых, у дерева должен быть ровный и толстый ствол — больше шести сантиметров в обхвате — без деформаций, пятен, грибка и плесени. Если место спила тёмное и нечистое, то лучше выбрать другой вариант.
Выбрали? Пусть продавец упакует ёлку в пластиковую сетку — рукав. По возвращении домой лучше оставьте её на лестничной клетке, балконе или неотапливаемой веранде, чтобы избежать резкого перепада температуры.
Поменьше двигайте красавицу с места на место и позаботьтесь, чтобы растение получало много влаги. Вместо классического крестового фиксатора лучше использовать треногу с резервуаром для воды или ведро с сырым песком.
Для еловых веток справедливы все перечисленные выше советы по выбору, рассказали в сообществе «Озон.Клуб». А вот по хранению есть нюансы.
После того, как ветка адаптируется к температуре, обновите спил на 1-2 сантиметра и замочите их целиком на два часа в прохладной, но не ледяной воде.
Потом их стоит поставить не в воду, а в речной песок. Этот вариант подойдёт для больших и тяжёлых веток. Для маленьких и лёгких сгодится и флористическая фитогубка.
Если вы хотите, чтобы ёлка радовала глаз все новогодние каникулы, то лучше остановиться на искусственной. В магазине обратите внимание на информацию, где написана дата изготовления, правила и условия её эксплуатации, использованный материал, данные о производителе.
Затем изучите силуэт дерева и способ крепления веток, высоту, диаметр нижнего яруса, наличие встроенной гирлянды или другого декора. Если вас устроил внешний вид, понюхайте ёлку — от неё не должен идти синтетический запах.
И помните, что отношения между продавцом и потребителем при продаже хвойных деревьев регулируются Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Если вы считаете, что ваши права нарушены, то можете обратиться на горячую линию управления Роспотребнадзора: 8-800-222-04-31, (4722) 34-41-35, а также оставить обращение на официальном сайте, или в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» по номеру 51-98-72.