Белгородцам «подарят» на Новый год досрочные выплаты и пособия

Posted 23 декабря, 08:40
Published 23 декабря, 08:40
Modified 23 декабря, 08:40
Updated 23 декабря, 08:40
Белгородцы в этом году получат детские пособия раньше срока — уже 25 декабря. Связан сдвиг даты с новогодними праздниками. Средства перечислят на банковские карты жителей.
Так, белгородцам придут:
Обычно выплаты приходят 3, 5 и 7 числа, но перед новогодними праздниками сделали исключение. Деньги поступают в течение дня, а почтовые отделения доставят выплаты по обычному графику.
Следующее перечисление пособий за январь будет в привычные числа в феврале 2025 года.