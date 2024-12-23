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Posted 23 декабря, 08:40

Published 23 декабря, 08:40

Modified 23 декабря, 08:40

Updated 23 декабря, 08:40

Белгородцам «подарят» на Новый год досрочные выплаты и пособия

Белгородцам «подарят» на Новый год досрочные выплаты и пособия

23 декабря 2024, 08:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Вместо начала января белгородцы получат деньги 25 декабря. Однако следующая выплата пройдёт по привычному графику, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Белгородцы в этом году получат детские пособия раньше срока — уже 25 декабря. Связан сдвиг даты с новогодними праздниками. Средства перечислят на банковские карты жителей.

Так, белгородцам придут:

  • единое пособие на детей до 17 лет;
  • пособие беременным;
  • пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих;
  • выплаты за первого ребёнка до трёх лет;
  • ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет;
  • пособие на ребёнка военнослужащего по призыву и другие ежемесячные пособия.

Обычно выплаты приходят 3, 5 и 7 числа, но перед новогодними праздниками сделали исключение. Деньги поступают в течение дня, а почтовые отделения доставят выплаты по обычному графику.

Следующее перечисление пособий за январь будет в привычные числа в феврале 2025 года.

График выплат детских пособий в январе 2025 года в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Пособия#Белгород#Детские пособия
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