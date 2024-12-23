Сильно заранее: в Белгороде уже закупают сладкие подарки к следующему Новому году

На сладкие наборы для детей в 2026 году в Белгороде потратят более 83 млн рублей

Сюжет Новый год

Ещё не успели белгородцы встретить 2025 год, как власти закупают детские подарки на 2026-й. Белгородский Центр закупок объявил о контракте на поставку 70 494 детских новогодних кондитерских наборов к следующему Новому году. Во сколько это выйдет и что в них будет?