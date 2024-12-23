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Posted 23 декабря, 08:05

Published 23 декабря, 08:05

Modified 23 декабря, 08:05

Updated 23 декабря, 08:05

На новогодние подарки для детей к 2026 году потратят более 83 млн рублей

Сильно заранее: в Белгороде уже закупают сладкие подарки к следующему Новому году

23 декабря 2024, 08:05
Фото: 1MI. На новогодние подарки для детей к 2026 году потратят более 83 млн рублей

На сладкие наборы для детей в 2026 году в Белгороде потратят более 83 млн рублей

Сюжет
Новый год
Ещё не успели белгородцы встретить 2025 год, как власти закупают детские подарки на 2026-й. Белгородский Центр закупок объявил о контракте на поставку 70 494 детских новогодних кондитерских наборов к следующему Новому году. Во сколько это выйдет и что в них будет?

Наборы будут двух видов — каждый весом не менее 2 килограммов и в каждом будет не менее 112 конфет. Общая сумма закупки составит 83 млн 461 тыс. 312 рублей.

Наборы первого типа будут стоить дешевле, по 1133 рублей за штуку. В них войдут разнообразные конфеты: шоколадные, желейные, вафельные, с варёной сгущёнкой, кремовые, с суфле, нугой, халва и мармелад.

Наборы второго типа обойдутся дороже, по 2266 рублей за штуку. В их составе будут конфеты с шоколадом и какао, с шоколадно-кремовой начинкой, с пралине, ореховой пастой и многие другие.

Контракт был опубликован 20 декабря. Потенциальные исполнители могут подать заявку на электронный аукцион до 28 декабря. Победитель будет определён 10 января 2025 года. Заказчик ожидает образцы товаров до 17 ноября 2025 года.

Сладкие новогодние подарки для белгородских детей: ждать ли в этом году, кто получит
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