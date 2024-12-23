Сильно заранее: в Белгороде уже закупают сладкие подарки к следующему Новому году

Posted 23 декабря, 08:05
Published 23 декабря, 08:05
Modified 23 декабря, 08:05
Updated 23 декабря, 08:05
Наборы будут двух видов — каждый весом не менее 2 килограммов и в каждом будет не менее 112 конфет. Общая сумма закупки составит 83 млн 461 тыс. 312 рублей.
Наборы первого типа будут стоить дешевле, по 1133 рублей за штуку. В них войдут разнообразные конфеты: шоколадные, желейные, вафельные, с варёной сгущёнкой, кремовые, с суфле, нугой, халва и мармелад.
Наборы второго типа обойдутся дороже, по 2266 рублей за штуку. В их составе будут конфеты с шоколадом и какао, с шоколадно-кремовой начинкой, с пралине, ореховой пастой и многие другие.
Контракт был опубликован 20 декабря. Потенциальные исполнители могут подать заявку на электронный аукцион до 28 декабря. Победитель будет определён 10 января 2025 года. Заказчик ожидает образцы товаров до 17 ноября 2025 года.