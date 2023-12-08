Лайфхаки от экспертов: как выбрать искусственную ёлку?

С течением времени полимеры подвергаются процессу старения. Однако точно определить срок их службы очень сложно, так как он зависит от материала, способа изготовления и условий хранения (например, не рекомендуется хранить искусственную ёлку около отопительных приборов или под прямыми солнечными лучами). Пластиковые ёлки, которые стареют, становятся более жёсткими. К тому же, они начинают издавать запах от вспомогательных химических веществ, которые, хоть и находятся в небольшом количестве, всё же остаются в составе полимеров. К сожалению, избавиться от этого запаха сложно, и со временем он будет только усиливаться. В таком случае старую искусственную елку лучше выбросить.