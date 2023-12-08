Лайфхаки от экспертов: как выбрать искусственную ёлку?

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По информации специалистов, знакомство с искусственным деревом начинается с визуального осмотра. Нужно посмотреть, если на ветках и корпусе трещины или разломы, и проверить, выпадают ли иголки (для этого нужно взять ветку в руки и провести против «роста» иголок).
Отдать предпочтение следует ёлкам с металлическим каркасом. Они прочнее тех, чей «ствол» выполнен из пластика. При этом не стоит покупать дерево, если его произвели более пяти лет назад, ведь материал может стареть и чем ёлка будет старше, тем срок службы у неё будет меньше.
Приобретая ёлку для праздничного украшения, особенно рекомендуется обратить внимание на наличие этикетки. Как указала доктор химических наук, профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Чалых, хотя безопасность продовольственных товаров регулируется техническими регламентами, в некоторых случаях отсутствуют соответствующие нормы для непродовольственных товаров, в том числе искусственных ёлок. Они подпадают под действие закона о защите прав потребителей, несмотря на отсутствие технических регламентов и ГОСТов, которыми руководствуются продукты питания.
В соответствии с законодательством, на этикетке искусственной ёлки должны быть указаны следующие данные:
Текст на этикетке должен быть на русском языке и может быть продублирован на языках народов РФ, таких как татарский, башкирский и т. д.
Если товар выпущен на территории Европейского Союза и предназначен для европейского рынка, он может быть отмечен знаком «Европейское соответствие» (СЕ). Этот знак не является подтверждением качества, но гарантирует соблюдение требований безопасности ЕС.
Наличие добровольного сертификата на этикетке — хороший признак. Это означает, что производитель добровольно прошёл сертификацию. Однако такие случаи встречаются редко, так как этот процесс требует времени и денег.
Оптоволоконные ёлки или ёлки с встроенной гирляндой подпадают под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования». Они должны быть обязательно промаркированы знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза (знак представлен в виде аббревиатуры EAC). Это означает, что изделие соответствует требованиям безопасности.
Важно отметить, что это правило относится только к устройствам, работающим от электрического тока (которым необходимо подключение к розетке). Правило не относиться к ёлкам с встроенной гирляндой, которая работает на батарейках.
При выборе гирлянды с подсветкой для ёлки, необходимо обратить внимание на несколько важных аспектов. Прежде всего, стоит уделить внимание степени защиты. На этикетке гирлянды обычно указаны буквы IP и две цифры. Чем выше цифра, тем лучше гирлянда будет защищена от влаги и пыли. Например, гирлянды с маркировкой IP20 лучше подойдут для использования в помещении, в то время как IP44, IP65 и IP67 гирлянды будут устойчивы к дождю, снегу и морозу, их можно использовать на улице.
Также следует обратить внимание на длину шнура. Ёлка с подсветкой должна находиться на достаточном безопасном расстоянии от розетки. Хотя стандарты для гирлянд с иллюминацией отсутствуют, рекомендуется ориентироваться на требования ГОСТ. Там сказано, что расстояние от последней лампочки гирлянды до штепселя должно быть не менее 1,5 метров.
Тип гирлянды также играет важную роль. Существуют два основных типа гирлянд: ламповые и светодиодные. Светодиодные гирлянды более экономичны в использовании, и если одна лампочка перегорит, все остальные продолжат работать. В случае с ламповыми гирляндами, если перегорает одна лампочка, все огоньки погаснут.
Важно учесть все эти моменты при покупке гирлянды с подсветкой для ёлки, чтобы обеспечить безопасность и красивое оформление праздничного дерева.
В основном ёлки изготавливаются из полимеров, обычно это полиэтилен или поливинилхлорид. Реже деревья могут быть сделаны из резины, часто в сочетании с другими полимерами. Ёлки также могут быть изготовлены из волокна, которое по своему виду напоминает леску, и может быть сделано из полиэтилена, полиамида или полиэтилентерефталата.
Как отметила Чалых, хорошо изготовленный полимер абсолютно безопасен, так как полимеры представляют собой высокомолекулярные соединения, которые не испаряются. Однако, при производстве ёлки используются вещества, которые могут вызывать запах «химии» в искусственном дереве. Такие вещества включают различные пластификаторы, смазки, клеи, растворители и так далее. Но состав этих веществ обычно не указывается.
Эксперт добавила, что обычно все посторонние запахи быстро выветриваются, но если ёлка низкого качества или старая, то, скорее всего, запах будет сохраняться. Если правильно хранить качественную ёлку, она может прослужить несколько лет, даже 10 и более, при условии, что она хранится в прохладном сухом помещении без доступа света, чтобы «хвоя» не потеряла свой цвет. Перед использованием ёлку из поливинилхлорида можно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла, что помогает смягчить материал и продлить его срок службы. Полимер достаточно стойкий, но стоит учесть, что иногда ёлки могут быть изготовлены из переработанного пластика.
С течением времени полимеры подвергаются процессу старения. Однако точно определить срок их службы очень сложно, так как он зависит от материала, способа изготовления и условий хранения (например, не рекомендуется хранить искусственную ёлку около отопительных приборов или под прямыми солнечными лучами). Пластиковые ёлки, которые стареют, становятся более жёсткими. К тому же, они начинают издавать запах от вспомогательных химических веществ, которые, хоть и находятся в небольшом количестве, всё же остаются в составе полимеров. К сожалению, избавиться от этого запаха сложно, и со временем он будет только усиливаться. В таком случае старую искусственную елку лучше выбросить.
При покупке стоит обратить внимание на ёлку — выставочный образец в магазине. Возможно, она уже несколько дней или недель находится в торговом зале. Если в радиусе 1-1,5 метров от неё ощущается химический запах, это может быть предупреждающим сигналом.
Экотренды и новые технологии не стоят на месте. Так, компания Polythene из Великобритании научилась производить биоразлагаемый полиэтилен из сахарного тростника несколько лет назад. Сейчас этот материал уже присутствует во многих товарах, включая искусственные ёлки некоторых брендов. Однако большинство производителей всё ещё использует «традиционные» полимеры.
Поэтому искусственные ёлки не могут быть переработаны из-за своего неоднородного состава. В результате, они либо отправляются на свалку, где приводят к загрязнению грунтовых вод, либо подвергаются сжиганию, что приводит к выбросу токсичных газов в атмосферу.