Новогодняя ёлка с дополненной реальностью появится в районе Белгородской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
На сайте госзакупок появилась заявка на поставку и установку изделий для новогоднего праздника. Потратить на это администрация Корочанского района готова 3 млн рублей. Деньги на приобретение и установку возьмут из местного бюджета.
Большую часть выделенных средств — 2,7 млн рублей — заказчик планирует потратить на приобретение искусственной ёлки, а за оставшиеся 300 тыс. рублей купить фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
По требованиям заказчика, купленная ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Высота ели должна быть не менее 15 метров, а ширина — не менее шести метров.
Ёлку украсят разноцветными шарами, снежинками и светодиодной гирляндой белого цвета с эффектом мерцания, которую защитят от вандализма с помощью GSM-сигнализации. На макушке ели разместят звезду с восьмью объёмными лучами, которая будет гореть холодным белым цветом. Искусственное дерево снизу закроют декоративной панелью в новогодней тематике. Фигуры Деда Мороза — высотой не менее двух метров — и Снегурочки — высотой не менее 1,8 метра — тоже будут с подсветкой.
В закупке указано, что в комплект поставки, помимо ели, игрушек, верхушки, иллюминации и декоративного ограждения, войдёт и система дополненной реальности.
Заявки принимаются до 14 сентября. Установить ёлку и фигуры потребуется на площади Васильева в Короче.