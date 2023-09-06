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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Новогодняя ёлка

Новогодняя ёлка с дополненной реальностью появится в районе Белгородской области

6 сентября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Новогодняя ёлка

Короча готова купить ёлку и фигуры Деда Мороза со Снегурочкой за 3 млн

Ель будет искусственной. К новогоднему дереву нужно поставить фигуры главных праздничных персонажей, следует из данных госзакупки.

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку и установку изделий для новогоднего праздника. Потратить на это администрация Корочанского района готова 3 млн рублей. Деньги на приобретение и установку возьмут из местного бюджета.

Большую часть выделенных средств — 2,7 млн рублей — заказчик планирует потратить на приобретение искусственной ёлки, а за оставшиеся 300 тыс. рублей купить фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

По требованиям заказчика, купленная ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Высота ели должна быть не менее 15 метров, а ширина — не менее шести метров.

Ёлку украсят разноцветными шарами, снежинками и светодиодной гирляндой белого цвета с эффектом мерцания, которую защитят от вандализма с помощью GSM-сигнализации. На макушке ели разместят звезду с восьмью объёмными лучами, которая будет гореть холодным белым цветом. Искусственное дерево снизу закроют декоративной панелью в новогодней тематике. Фигуры Деда Мороза — высотой не менее двух метров — и Снегурочки — высотой не менее 1,8 метра — тоже будут с подсветкой.

В закупке указано, что в комплект поставки, помимо ели, игрушек, верхушки, иллюминации и декоративного ограждения, войдёт и система дополненной реальности.

Заявки принимаются до 14 сентября. Установить ёлку и фигуры потребуется на площади Васильева в Короче.

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#Общество#Белгородская область#Новый год#Дед мороз#Снегурочка#Новогодняя елка#Короча#Корочанский район#Госзакупки#Белгород#Дополненная реальность#Александра Склярова
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