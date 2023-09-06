Новогодняя ёлка с дополненной реальностью появится в районе Белгородской области

Ёлку украсят разноцветными шарами, снежинками и светодиодной гирляндой белого цвета с эффектом мерцания, которую защитят от вандализма с помощью GSM-сигнализации. На макушке ели разместят звезду с восьмью объёмными лучами, которая будет гореть холодным белым цветом. Искусственное дерево снизу закроют декоративной панелью в новогодней тематике. Фигуры Деда Мороза — высотой не менее двух метров — и Снегурочки — высотой не менее 1,8 метра — тоже будут с подсветкой.