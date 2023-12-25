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Гирлянда

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2023
Не впервые: белгородцы испортили украшенную уличную новогоднюю ёлку
25 декабря 2023, 11:32
Лайфхаки от экспертов: как выбрать искусственную ёлку?
8 декабря 2023, 05:11
Терпение лопнуло: чиновники пригрозили белгородцам из-за гирлянды
Выкручивание и кражу лампочек алексеевская администрация назвала систематическими. В этот раз работу гирлянды восстановят, однако после очередного акта вандализма подсветку пообещали убрать.
13 ноября 2023, 12:34
2022
В Белгороде запустили новогодние автобусы с ёлками и гирляндами
Жители областного центра могут прокатиться на праздничном транспорте, который курсирует по маршрутам № 15 и № 17. В салоне сотрудники ЕТК поставили ёлки, а окна украсили гирляндами, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
19 декабря 2022, 12:53
Как правильно устанавливать ёлку и использовать гирлянду
18 декабря 2022, 07:37
Главный спасатель Белгородской области: Сэкономив на гирлянде, можно лишиться дома
14 декабря 2022, 13:02
Главу Белгородского района попросили установить розетки для наблюдения за гирляндами
Просьба поступила от ТОС «Берёзка» во время прямой линии главы муниципалитета Владимира Перцева.
19 августа 2022, 15:37
УБГБ ищет подрядчика на установку гирлянд в Белгороде за 2,7 млн рублей
Сумма контракта превысила 2,7 млн рублей. Гирлянды белт-лайт должны осветить 2 км городских улиц, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.
1 августа 2022, 12:22

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