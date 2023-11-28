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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Каркас новогодней ёлки в Белгороде

Не только каток и ёлка: что установят на Соборной площади в Белгороде к Новому году

28 ноября 2023, 14:09
Фото: Bel.ru
Каркас новогодней ёлки в Белгороде

На Соборной в Белгороде собрали каркас главной новогодней ёлки

Рабочие уже украшают конструкцию декоративной хвоей. Искусственную ель дополнят шарами, гирляндами и снежинкой. На площади, помимо ёлки, появятся ярмарочные павильоны и горка, сообщили в мэрии.

В Белгороде собрали каркас главной новогодней ёлки. Конструкцию уже украшают декоративной хвоей. Затем рабочим предстоит нарядить 30-метровую ель. Её украсят шарами, гирляндами и снежинкой, которая разместится на макушке.

Ель на Соборной площади в Белгороде установят ту же, что и в прошлом году.

На Соборной площади, помимо ёлки, появятся световые арки, качели, ярмарочные павильоны. Вернётся на площадь и горка. Помимо этого, продолжается монтаж большого крытого катка.

Добавим, что в парке Победы вновь появится «Эрмитаж». Его начали собирать на минувшей неделе. Внутри будет 12 стендов с репродукциями картин художников XVIII–XX веков.

Монтаж новогодней ёлки в Белгороде
Видео: мэрия Белгорода
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