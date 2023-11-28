Не только каток и ёлка: что установят на Соборной площади в Белгороде к Новому году

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В Белгороде собрали каркас главной новогодней ёлки. Конструкцию уже украшают декоративной хвоей. Затем рабочим предстоит нарядить 30-метровую ель. Её украсят шарами, гирляндами и снежинкой, которая разместится на макушке.
Ель на Соборной площади в Белгороде установят ту же, что и в прошлом году.
На Соборной площади, помимо ёлки, появятся световые арки, качели, ярмарочные павильоны. Вернётся на площадь и горка. Помимо этого, продолжается монтаж большого крытого катка.
Добавим, что в парке Победы вновь появится «Эрмитаж». Его начали собирать на минувшей неделе. Внутри будет 12 стендов с репродукциями картин художников XVIII–XX веков.