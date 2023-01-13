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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Какая ёлка — самая красивая в Белгородской области?

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI

Жители Белгородской области в общем голосовании выбрали самую красивую ёлку региона

Близится Старый Новый год, а значит, пришла пора подводить итоги голосования по выбору самой красивой ёлки Белгородской области.

Напомним, что читатели «Бел.Ру» всю неделю голосовали за лучшее новогоднее дерево Белгородской области. В битве за звание главной красавицы сошлась 21 ёлка: из них путём предварительного голосования удалось отобрать семь кандидатов на участие в финале. Напомним, что это были ёлки следующих муниципалитетов:

  1. Грайворон.
  2. Строитель.
  3. Шебекино.
  4. Валуйки.
  5. Дубовое (Белгородский район).
  6. Чернянка.
  7. Ровеньки.

Голосование проводилось на сайте «Бел.Ру», в Telegram-канале издания, а также в его аккаунтах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Белгород, по понятной причине, не участвовал — его ёлка и так вошла в топ самых красивых по всей России.

Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: битва финалистов
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Третье место

Третье место по итогам финального голосования заняла ёлка из Строителя — на всех платформах она набрала 539 голосов.

Голосовавшие за это дерево пользователи отмечали «живость» ёлки и её стройность.

Фото: читатели Бел.Ру

Второе место

«Серебро» досталось дереву из Дубового Белгородского района. Больше всего за эту ёлку голосовали в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram. Всего же ёлка набрала 1349 голосов.

Фото: администрация посёлка Дубовое

Первое место — главная красавица

А почётное «золото» "урвала" ёлка из Шебекино. В столь непростое для приграничного города время это дерево порадовало многих местных жителей и набрало по итогам опроса  2437 голосов. Поздравляем шебекенцев с красавицей!

Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

На четвертом месте оказалась ёлка из Чернянки (455 голосов), на пятом — из посёлка Ровеньки (428), на шестом — из Валуек (315), на седьмом — из Грайоворона (308).

Фото: 1MI

Также предлагаем познакомиться с двумя топами самых необычных ёлок Белгородской области: корреспонденты «Бел.Ру» собрали как самые милые деревья, так и самые некрасивые. 

Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
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