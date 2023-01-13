Какая ёлка — самая красивая в Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Напомним, что читатели «Бел.Ру» всю неделю голосовали за лучшее новогоднее дерево Белгородской области. В битве за звание главной красавицы сошлась 21 ёлка: из них путём предварительного голосования удалось отобрать семь кандидатов на участие в финале. Напомним, что это были ёлки следующих муниципалитетов:
Голосование проводилось на сайте «Бел.Ру», в Telegram-канале издания, а также в его аккаунтах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Белгород, по понятной причине, не участвовал — его ёлка и так вошла в топ самых красивых по всей России.
Третье место по итогам финального голосования заняла ёлка из Строителя — на всех платформах она набрала 539 голосов.
Голосовавшие за это дерево пользователи отмечали «живость» ёлки и её стройность.
«Серебро» досталось дереву из Дубового Белгородского района. Больше всего за эту ёлку голосовали в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram. Всего же ёлка набрала 1349 голосов.
А почётное «золото» "урвала" ёлка из Шебекино. В столь непростое для приграничного города время это дерево порадовало многих местных жителей и набрало по итогам опроса 2437 голосов. Поздравляем шебекенцев с красавицей!
На четвертом месте оказалась ёлка из Чернянки (455 голосов), на пятом — из посёлка Ровеньки (428), на шестом — из Валуек (315), на седьмом — из Грайоворона (308).
Также предлагаем познакомиться с двумя топами самых необычных ёлок Белгородской области: корреспонденты «Бел.Ру» собрали как самые милые деревья, так и самые некрасивые.