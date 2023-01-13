Какая ёлка — самая красивая в Белгородской области?

Напомним, что читатели «Бел.Ру» всю неделю голосовали за лучшее новогоднее дерево Белгородской области. В битве за звание главной красавицы сошлась 21 ёлка: из них путём предварительного голосования удалось отобрать семь кандидатов на участие в финале. Напомним, что это были ёлки следующих муниципалитетов: