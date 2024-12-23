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Posted 23 декабря, 08:53

Published 23 декабря, 08:53

Modified 23 декабря, 08:53

Updated 23 декабря, 08:53

Белгородцы не раз жаловались на плохую связь

Проблемы со связью катастрофические: Гладков раскритиковал главу минцифры региона

23 декабря 2024, 08:53
Фото: 1MI. Белгородцы не раз жаловались на плохую связь

Гладков остался недоволен докладом по обеспечением белгородцев связью

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Новости Белгорода
В Белгородской области остро стоит проблема с обеспечением населения сотовой связью? Вячеслав Гладков раскритиковал доклад регионального министра цифрового развития о планах строительства станций из-за отсутствия данных о повреждённых из-за обстрелов вышках.

На оперативном совещании правительства Белгородской области 23 декабря министр цифрового развития Сергей Четвериков рассказал о планах на развитие инфраструктуры связи, за что получил критику губернатора Вячеслава Гладкова. Главе региональной администрации изначально не понравился подход министра. По словам Гладкова, «большое количество непонятных слов» вводит людей в недоумение. В докладе губернатор попросил максимально доступно говорить о результатах действий властей.

В 2025–2027 годах будут продолжать строить базовые станции в населённых пунктах с численностью от 100 до 500 человек. К концу 2027 года качественная сотовая связь и мобильный интернет должны появиться у 7,5 тыс. белгородцев в 30 поселениях. В течение следующих трёх лет в регионе также построят 15 станций для покрытия связью стандарта LTE на территориях федеральных дорог и железнодорожных линий.

«Сергей Николаевич, вот вернёмся к строительству базовых станций: первый показатель, от 100 до 500, это много или мало? Какой результат? Мы закрываем эту проблему или она у нас продолжается? Вопрос в том, что все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии», — прокомментировал доклад губернатор.
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Гладков отметил, что в докладе минцифры нет и данных о восстановлении вышек связи, которые были повреждены из-за обстрелов. Сергей Четвериков ответил, что такие работы проводятся в объёме, который физически могут выполнить.

— Работа ведётся еженедельно.

— Я всё понимаю, но в планах министерства на 2025 год у нас их нет. На это же требуются средства.

— Мы данные о повреждённых вышках не публичим.

— У нас есть эти проблемы — катастрофические.

Губернатор заявил, что такие цифры абстрактны и понимания картины не дают. Пять станций LTE вдоль дорог — это много или мало? Решает ли это проблемы со связью или нет, задаёт вопросы Гладков. Министр ответил, что данные такие невозможно предоставить за пятиминутный доклад.

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