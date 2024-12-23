Проблемы со связью катастрофические: Гладков раскритиковал главу минцифры региона

В 2025–2027 годах будут продолжать строить базовые станции в населённых пунктах с численностью от 100 до 500 человек. К концу 2027 года качественная сотовая связь и мобильный интернет должны появиться у 7,5 тыс. белгородцев в 30 поселениях. В течение следующих трёх лет в регионе также построят 15 станций для покрытия связью стандарта LTE на территориях федеральных дорог и железнодорожных линий.