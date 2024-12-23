Проблемы со связью катастрофические: Гладков раскритиковал главу минцифры региона

Posted 23 декабря, 08:53
Published 23 декабря, 08:53
Modified 23 декабря, 08:53
Updated 23 декабря, 08:53
На оперативном совещании правительства Белгородской области 23 декабря министр цифрового развития Сергей Четвериков рассказал о планах на развитие инфраструктуры связи, за что получил критику губернатора Вячеслава Гладкова. Главе региональной администрации изначально не понравился подход министра. По словам Гладкова, «большое количество непонятных слов» вводит людей в недоумение. В докладе губернатор попросил максимально доступно говорить о результатах действий властей.
В 2025–2027 годах будут продолжать строить базовые станции в населённых пунктах с численностью от 100 до 500 человек. К концу 2027 года качественная сотовая связь и мобильный интернет должны появиться у 7,5 тыс. белгородцев в 30 поселениях. В течение следующих трёх лет в регионе также построят 15 станций для покрытия связью стандарта LTE на территориях федеральных дорог и железнодорожных линий.
«Сергей Николаевич, вот вернёмся к строительству базовых станций: первый показатель, от 100 до 500, это много или мало? Какой результат? Мы закрываем эту проблему или она у нас продолжается? Вопрос в том, что все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии», — прокомментировал доклад губернатор.
Гладков отметил, что в докладе минцифры нет и данных о восстановлении вышек связи, которые были повреждены из-за обстрелов. Сергей Четвериков ответил, что такие работы проводятся в объёме, который физически могут выполнить.
— Работа ведётся еженедельно.
— Я всё понимаю, но в планах министерства на 2025 год у нас их нет. На это же требуются средства.
— Мы данные о повреждённых вышках не публичим.
— У нас есть эти проблемы — катастрофические.
Губернатор заявил, что такие цифры абстрактны и понимания картины не дают. Пять станций LTE вдоль дорог — это много или мало? Решает ли это проблемы со связью или нет, задаёт вопросы Гладков. Министр ответил, что данные такие невозможно предоставить за пятиминутный доклад.