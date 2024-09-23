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Posted 23 сентября, 08:59

Published 23 сентября, 08:59

Modified 23 сентября, 09:01

Updated 23 сентября, 09:01

Заявления на компенсации за жильё, ЖКУ, проезд и связь можно будет подать онлайн

Заявления на компенсации за жильё, ЖКУ, проезд и связь можно будет подать онлайн

23 сентября 2024, 08:59
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Власти собираются продолжать интегрировать услуги по оказанию помощи пострадавшим из-за обстрелов белгородцам через «Госуслуги».

Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четверников рассказал об итогах недели работы сервиса по оказанию услуг пострадавшим от обстрелов белгородцам на платформе «Госуслуг». Запустили оказание услуг онлайн 16 сентября.

Всего через «Госуслуги» можно получить семь мер поддержки из 11 возможных. Сервисом уже воспользовались более 3 тыс. раз.

«На этой неделе мы планируем вывести ещё две услуги для подачи заявлений в электронном виде. И по остальным услугам себе ставим такую планку — до 7 октября вывести последние две услуги, для этого необходимо утверждение нормативно-правовых актов со стороны владельца услуг», — уточняет министр.

Появятся на «Госуслугах» ежемесячная компенсация платы за жильё и ЖКУ и компенсация оплаты проезда и связи. В работе находятся компенсации за повреждения авто и разрешенное жильё.

Белгородцы могут получить компенсацию через «Госуслуги». Кому и сколько положено?
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#Алёна Мальцева#Общество#Госуслуги#Новости Белгорода#Социальная помощь#Белгород#Министр цифрового развития
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