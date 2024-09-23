Заявления на компенсации за жильё, ЖКУ, проезд и связь можно будет подать онлайн

Posted 23 сентября, 08:59
Published 23 сентября, 08:59
Modified 23 сентября, 09:01
Updated 23 сентября, 09:01
Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четверников рассказал об итогах недели работы сервиса по оказанию услуг пострадавшим от обстрелов белгородцам на платформе «Госуслуг». Запустили оказание услуг онлайн 16 сентября.
Всего через «Госуслуги» можно получить семь мер поддержки из 11 возможных. Сервисом уже воспользовались более 3 тыс. раз.
«На этой неделе мы планируем вывести ещё две услуги для подачи заявлений в электронном виде. И по остальным услугам себе ставим такую планку — до 7 октября вывести последние две услуги, для этого необходимо утверждение нормативно-правовых актов со стороны владельца услуг», — уточняет министр.
Появятся на «Госуслугах» ежемесячная компенсация платы за жильё и ЖКУ и компенсация оплаты проезда и связи. В работе находятся компенсации за повреждения авто и разрешенное жильё.