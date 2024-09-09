В Белгородской области изучат сети проводной связи на случай зимы под обстрелами

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По словам Гладкова, сотовая связь в приграничье имеет сейчас другую ценность.
Обстрелы. Несмотря на то, что сокращается срок восстановления, проблема остаётся. Работа по прокладке оптоволокна ведётся. Это крайне важно для проведения работы в рамках образовательных процессов для детей приграничья, которые сейчас обучаются дистанционно.
Вячеслав Гладков
Вместе с тем губернатор дал поручение провести мониторинг в отношении сетей проводной связи, что сохранилась в каждом муниципалитете: от Красной Яруги до Валуек, включая Белгород, Ракитянский и Ивнянский районы.
Посмотреть, если есть какие-то нарушения сетей, насколько затратно восстановление. Цель простая — мы продолжаем готовиться к зиме. Если обстрелы будут сохраняться даже в том режиме, который сейчас, работа восстановительных бригад будет затруднительна. Без связи жители остаться не могут. Мы должны всё предусмотреть.
Вячеслав Гладков