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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:28

В Белгородской области изучат сети проводной связи на случай зимы под обстрелами

В Белгородской области изучат сети проводной связи на случай зимы под обстрелами

9 сентября 2024, 06:26
Фото: 1MI
Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в случае тяжёлой зимы люди без связи остаться не могут. Власти должны провести мониторинг сетей проводной связи в каждом муниципалитете.

По словам Гладкова, сотовая связь в приграничье имеет сейчас другую ценность.

Обстрелы. Несмотря на то, что сокращается срок восстановления, проблема остаётся. Работа по прокладке оптоволокна ведётся. Это крайне важно для проведения работы в рамках образовательных процессов для детей приграничья, которые сейчас обучаются дистанционно.
Вячеслав Гладков

Вместе с тем губернатор дал поручение провести мониторинг в отношении сетей проводной связи, что сохранилась в каждом муниципалитете: от Красной Яруги до Валуек, включая Белгород, Ракитянский и Ивнянский районы.

Посмотреть, если есть какие-то нарушения сетей, насколько затратно восстановление. Цель простая — мы продолжаем готовиться к зиме. Если обстрелы будут сохраняться даже в том режиме, который сейчас, работа восстановительных бригад будет затруднительна. Без связи жители остаться не могут. Мы должны всё предусмотреть.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мониторинг#Зима#Оптоволокно#Белгород#Дистанционное обучение#Обстрелы#Губернатор Вячеслав Гладков
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