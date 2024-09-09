Закупаем радиоприёмники: власти Белгородской области проверят аналоговую связь

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В Белгородской области решили проверить сохранившиеся приборы радиосвязи. По словам губернатора региона, обстрелы могут не сокращаться, но из-за зимы аварийно-ремонтным бригадам будет сложнее восстанавливать связь, поэтому проверят работоспособность аналогов — радио и проводную связь.
По поручению Вячеслава Гладкова, главы муниципалитетов проверят оборудование в своих округах. Устойчивая связь должна быть как внутри района, так и при передаче в соседние муниципалитеты.
В области увеличат количество закупаемых радиостанций. Сделают это за счёт муниципалитетов. Какие они будут — аналоговые или цифровые, и в каком диапазоне будут работать — пока неизвестно.