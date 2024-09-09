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Закупаем радиоприёмники: власти Белгородской области проверят аналоговую связь

Закупаем радиоприёмники: власти Белгородской области проверят аналоговую связь

9 сентября 2024, 06:53
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков поручил проверить и, если понадобится, закупить радиостанции в муниципалитеты Белгородской области, чтобы в случае повреждения вышек связи, в регионе были альтернативы.

В Белгородской области решили проверить сохранившиеся приборы радиосвязи. По словам губернатора региона, обстрелы могут не сокращаться, но из-за зимы аварийно-ремонтным бригадам будет сложнее восстанавливать связь, поэтому проверят работоспособность аналогов — радио и проводную связь.

По поручению Вячеслава Гладкова, главы муниципалитетов проверят оборудование в своих округах. Устойчивая связь должна быть как внутри района, так и при передаче в соседние муниципалитеты.

В области увеличат количество закупаемых радиостанций. Сделают это за счёт муниципалитетов. Какие они будут — аналоговые или цифровые, и в каком диапазоне будут работать — пока неизвестно.

В Белгородской области изучат сети проводной связи на случай зимы под обстрелами
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Губернатор#Муниципалитеты#Оборудование#Белгород#Радиосвязь#Радиостанции
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