Гладков сообщил, где в Белгородской области появятся новые вышки сотовой связи

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В 2024 году в 25 населённых пунктах установят новые вышки связи. В этих населённых пунктах проживает от 100 до 400 человек. В каких именно сёлах и хуторах буде улучшена связь, выбирали путём голосования в 2023 году на Госуслугах.
Новые вышки будут установлены:
Вышки сотовой связи устанавливают по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированной президентом Владимиром Путиным. Работа в регионе будет продолжена и в следующей году, уточнил Вячеслав Гладков.