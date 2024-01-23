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Гладков сообщил, где в Белгородской области появятся новые вышки сотовой связи

Гладков сообщил, где в Белгородской области появятся новые вышки сотовой связи

23 января 2024, 07:31
Фото: 1MI
Связь улучшат в 25 населённых пунктах с малой численностью населения. Вышки будут установлены в текущем году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В 2024 году в 25 населённых пунктах установят новые вышки связи. В этих населённых пунктах проживает от 100 до 400 человек. В каких именно сёлах и хуторах буде улучшена связь, выбирали путём голосования в 2023 году на Госуслугах.

Новые вышки будут установлены:

  • в селе Теплинка, хуторе Гезов, селе Дальнее Чесночное Алексеевского горокруга;
  • в селе Богун-Городок Борисовского района;
  • в селе Саловка, хуторе Новорослов, хуторе Брянские Липяги Вейделевского района;
  • в хуторе Екатериновка и селе Александровка Волоконовского района;
  • в селе Хворостянка, селе Строкино, хуторе Калинин, селе Кладовое Губкинского горокруга;
  • в хуторе Покровский Ивнянского района;
  • в селе Пестуново, посёлке Мичуринский Корочанского района;
  • селе Уточка Красногвардейского района;
  • хуторе Севальный, селе Боровое Новооскольского горокруга;
  • хуторе Сухой Лог Ракитняского района;
  • хуторе Петровский, селе Холки, селе Лубяное-Первое селе Воскресеновка Чернянского района;
  • селе Стрелица-Вторая Шебекинского горокруга.

Вышки сотовой связи устанавливают по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированной президентом Владимиром Путиным. Работа в регионе будет продолжена и в следующей году, уточнил Вячеслав Гладков.

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