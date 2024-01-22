Гладков: более 500 тыс. белгородцев из приграничья научат оказывать первую помощь

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В белгородском правительстве рассказали о темпах обучения жителей навыкам оказания первой помощи. Речь идёт о государственных и муниципальных служащих, а также бюджетниках.
Как сообщила замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева, всех госслужащих уже обучили. Обучение прошли ещё 86% муниципальных служащих и 44 тыс. работников бюджетной сферы. Оказывать доврачебную помощь теперь умеют и сотрудники образовательных учреждений, работники «Единой транспортной компании» (ЕТК).
Для всех них бесплатные занятия проводила 21 бригада скорой помощи из различных ЦРБ. В Белгороде обучение вели десять бригад — медики и инструкторы центров «Воин». Навыкам оказания первой помощи каждый день обучают в правительстве, администрации, бюджетных организациях, отделении упомянутого центра. По словам Медведевой, работа продолжается.
С 23 января на шести площадках, с 24 января — ещё на восьми начнётся повторное обучение педагогов и других муниципальных служащих. Учить их оказывать доврачебную помощь до конца месяца будут специалисты Центра медицины катастроф.
На совещании чиновники решили привлекать к обучению студентов-медиков при их письменном согласии. Региону требуется 340 бригад, чтобы обучить навыкам оказания помощи как можно больше белгородцев, в том числе жителей приграничья. Речь идёт примерно о полумиллионе человек.
Губернатор Вячеслав Гладков поддержал инициативу, однако отметил, что необходимо письменное согласие родителей студентов.
С письменного согласия родителей студентов это необходимо делать. Очень многие студенты проявили себя героически 30 декабря под обстрелом. Они это делают уже сейчас, они хотят этого. С другой стороны, не нужно заставлять — только с согласия.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что в Белгородскую область приедут и столичные медики. Они передадут дополнительное оборудование для оказания помощи.