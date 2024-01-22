Гладков: более 500 тыс. белгородцев из приграничья научат оказывать первую помощь

На совещании чиновники решили привлекать к обучению студентов-медиков при их письменном согласии. Региону требуется 340 бригад, чтобы обучить навыкам оказания помощи как можно больше белгородцев, в том числе жителей приграничья. Речь идёт примерно о полумиллионе человек.