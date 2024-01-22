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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Власти рассказали об обучении белгородцев основам оказания первой помощи

Гладков: более 500 тыс. белгородцев из приграничья научат оказывать первую помощь

22 января 2024, 13:53
Фото: правительство Белгородской области

Власти рассказали об обучении белгородцев основам оказания первой помощи

На оперативном совещании правительства рассказали о темпах обучения белгородцев оказанию доврачебной помощи. Госслужащих, бюджетников и большинство муниципальных служащих уже научили этим навыкам. Соответствующая работа в регионе должна продолжаться.

В белгородском правительстве рассказали о темпах обучения жителей навыкам оказания первой помощи. Речь идёт о государственных и муниципальных служащих, а также бюджетниках.

Как сообщила замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева, всех госслужащих уже обучили. Обучение прошли ещё 86% муниципальных служащих и 44 тыс. работников бюджетной сферы. Оказывать доврачебную помощь теперь умеют и сотрудники образовательных учреждений, работники «Единой транспортной компании» (ЕТК).

Для всех них бесплатные занятия проводила 21 бригада скорой помощи из различных ЦРБ. В Белгороде обучение вели десять бригад — медики и инструкторы центров «Воин». Навыкам оказания первой помощи каждый день обучают в правительстве, администрации, бюджетных организациях, отделении упомянутого центра. По словам Медведевой, работа продолжается.

С 23 января на шести площадках, с 24 января — ещё на восьми начнётся повторное обучение педагогов и других муниципальных служащих. Учить их оказывать доврачебную помощь до конца месяца будут специалисты Центра медицины катастроф.

На совещании чиновники решили привлекать к обучению студентов-медиков при их письменном согласии. Региону требуется 340 бригад, чтобы обучить навыкам оказания помощи как можно больше белгородцев, в том числе жителей приграничья. Речь идёт примерно о полумиллионе человек.

Губернатор Вячеслав Гладков поддержал инициативу, однако отметил, что необходимо письменное согласие родителей студентов.

С письменного согласия родителей студентов это необходимо делать. Очень многие студенты проявили себя героически 30 декабря под обстрелом. Они это делают уже сейчас, они хотят этого. С другой стороны, не нужно заставлять — только с согласия.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что в Белгородскую область приедут и столичные медики. Они передадут дополнительное оборудование для оказания помощи.

Фото: правительство Белгородской области
Врачи из Москвы, Краснодара и Калмыкии обучат белгородцев оказанию первой помощи
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#Белгородская область#Обучение#Совещание#Согласие#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Первая медицинская помощь#Бригады медиков
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