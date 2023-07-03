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В белгородском селе появится вышка сотовой связи

3 июля 2023, 15:51
Фото: Правительство Белгородской области
В населённом пункте проживает 27 человек. Ранее у людей не было сотовой связи. Вышку установят в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Подробнее сообщили в областном правительстве.

Вышку сотовой связи устанавливают в селе Касёновка Валуйского горокруга. В настоящее время идёт подключение электрооборудования. Завершить работы планируют на следующей неделе.

Как сообщила заместитель главы Мандровской территориальной администрации Надежда Пинчукова, в селе Касёновка проживает 27 человек. Ранее сотовой связи в населённом пункте не было совсем. После установки объекта люди смогут вызвать скорую помощь, газовиков, пожарную службу, позвонить соцработнику или в администрацию.

В правительстве отметили, что вышка сотовой связи появится благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Всего в Белгородской области в текущем году должны установить 96 базовых станций. Они появятся в тех сёлах, где проживает от 100 до 500 человек. Новые базовые станции появились, например, в Александровке Ракитянского района и в Сухосолотино Ивнянского района. В этих сёлах проживает около 700 человек.

В малых белгородских сёлах установят 96 новых вышек сотовой связи
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#Сотовая связь#Вышка#Проект#Люди#Общество#Белгородская область#Хорошие новости#Касается каждого#Кристина Семенчук
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