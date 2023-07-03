В белгородском селе появится вышка сотовой связи

Всего в Белгородской области в текущем году должны установить 96 базовых станций. Они появятся в тех сёлах, где проживает от 100 до 500 человек. Новые базовые станции появились, например, в Александровке Ракитянского района и в Сухосолотино Ивнянского района. В этих сёлах проживает около 700 человек.