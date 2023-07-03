В белгородском селе появится вышка сотовой связи

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Вышку сотовой связи устанавливают в селе Касёновка Валуйского горокруга. В настоящее время идёт подключение электрооборудования. Завершить работы планируют на следующей неделе.
Как сообщила заместитель главы Мандровской территориальной администрации Надежда Пинчукова, в селе Касёновка проживает 27 человек. Ранее сотовой связи в населённом пункте не было совсем. После установки объекта люди смогут вызвать скорую помощь, газовиков, пожарную службу, позвонить соцработнику или в администрацию.
В правительстве отметили, что вышка сотовой связи появится благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства» нацпрограммы «Цифровая экономика».
Всего в Белгородской области в текущем году должны установить 96 базовых станций. Они появятся в тех сёлах, где проживает от 100 до 500 человек. Новые базовые станции появились, например, в Александровке Ракитянского района и в Сухосолотино Ивнянского района. В этих сёлах проживает около 700 человек.